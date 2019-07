Algunos de los mejores sitios para ver la Luna y las estrellas en Aragón

Los aficionados a la astronomía están estos días de enhorabuena, con distintas celebraciones y actividades en torno al 50º aniversario de la llegada a la Luna. Además, este martes por la noche se podrá ver un eclipse parcial de Luna, uno de los eventos astronómicos del verano junto con la lluvia de las Perseidas en agosto. En Aragón hay varias convocatorias para disfrutar de estos momentos. El turismo astronómico está en auge en la comunidad.

La Agrupación Astronómica de Huesca y el Planetario de Huesca organizan esta noche, a partir de las 22.30, una observación del eclipse a simple vista y con telescopios en los jardines del Parque Tecnológico Walqa. Durante toda la semana habrá diferentes actividades y conferencias sobre la misión Apolo XI y la llegada a la Luna el 20 de julio de 1969.

En Teruel, el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) adelantó al fin de semana pasado las celebraciones del 50º aniversario del histórico alunizaje. En el Centro Galáctica, en Arcos de las Salinas, organizaron el sábado una fiesta con charlas, teatro, cine fórum y obsveraciones astronómicas.

El Planetario de Huesca y el observatorio astrofísico de Gúdar-Javalambre (pendiente de la finalización del Centro Galáctica) son los dos grandes polos de atracción para los aficionados a la astronomía en Aragón. En torno a ellos están creciendo muchas iniciativas comarcales, municipales, privadas y de asociaciones de aficionados que están impulsando la observación de los cielos. La Luna y las estrellas son también un valor turístico de Aragón.

Cielos privilegiados en Teruel

El medio rural aragonés y especialmente varias zonas de la provincia de Teruel tienen algunos de los mejores cielos de España y un gran potencial turístico, según la Fundación Starlight. Esta fundación, una entidad sin ánimo de lucro creada por el Instituto de Astrofísica de Canarias, promueve la difusión de la astronomía y la protección de los cielos estrellados. Esta entidad ofrece certificaciones a zonas y establecimientos turísticos destacados en la promoción y el cuidado de este patrimonio científico y cultural.

Las comarcas de Gúdar-Javalambre y la de las Cuencas Mineras tienen certificado de "reserva Starligt". Trece parajes de España, Canadá y Chile tienen este reconocimiento. Se considera "reserva Starlight" a un "espacio natural protegido en donde se establece un compro­miso por la defensa de la calidad del cielo nocturno y el acceso a la luz de las estrellas. Tiene como función la preservación de la calidad del cielo nocturno y de los diferentes valores asociados, ya sean culturales, cientí­ficos, astronómicos, paisajísticos o naturales".

La fundación también otorga la cualificación de "alojamientos Starlight" a hoteles y casa rurales que acreditan la calidad de sus cielos y ofrecen actividades turísticas relacionadas con la astronomía. En la provincia de Teruel hay varios establecimientos: Mas de la Costa (Valderrobres), el Balneario de Manzanera (Manzanera), el Patio del Maestrazgo (Villarroya de los Pinares), La Torre del Visco (Fuentespalda), el Albergue de Aliaga y la Masía Mas de Cebrián (Puerto Mingalvo).

El Albergue de Aliaga fue uno de los primeros alojamientos que consiguió el certificado de la fundación Starlight en Aragón (en agosto de 2015). Cada año han ido incorporando más actividades en torno a la astronomía y la observación del cielo. Desde hace unos meses ofrecen el proyecto 'Viendo las estrellas con otros ojos', que incluye un taller con los cinco sentidos, manualidades para niños, cena temática y observación nocturna (50 euros para adultos y 45 para niños, incluyendo alojamiento, desayuno, cena y las actividades). Su proyecto recibió el Premio al Mejor producto de turismo activo en la categoría nacional en Fitur 2019.

"Antes casi no mirábamos al cielo, pero ahora hay cada vez más curiosidad e interés por la astronomía. Creemos que este tipo de turismo va a seguir creciendo. Nuestros clientes se marchan muy contentos por la experiencia. También viene gente solo para participar en las actividades aunque no se alojen aquí. Yo soy de Zaragoza y mi marido de Castellón, y por casualidad acabamos en Aliaga. A mí siempre me ha gustado la astronomía, pero hace años no le veía salidas laborales. Ahora está cambiando mucho", afirma Raquel Alloza, responsable del albergue de Aliaga y de su proyecto astronómico.

Un turismo en crecimiento

"El turismo astronómico está dando grandes pasos. No es un Portaventura, pero suma a la oferta que ya tenemos en la comarca de gastronomía, patrimonio, esquí, etc. La gente que viene y nos conoce, se va muy contenta y muchos repiten visita. Lo que más éxito tiene son las actividades con guía nocturno. También hay establecimientos que organizan cenas temáticas. Esperamos que el Centro de intrepretación Galáctica suponga un impulso definitivo al turismo astronómico", destaca el presidente de la Asociación de Turismo Gúdar-Javalambre, David Nadal.

"Hay varios factores que contribuyen a que Aragón sea un territorio con un gran potencial para el turismo astronómico. Aragón tiene un clima que favorece la observación del cielo por la estabilidad meterológica. En zonas montañosas la atmósfera es más transparente y se pueden observar mejor las estrellas. Y despoblación del medio rural en este caso ayuda. Somos una comunidad con muchos pueblos pequeños, con poca contaminación lumínica", afirma Maribel Aguilar, que tiene una pequeña empresa de turismo astronómico en Teruel y es una de las pocas guías turísticas en Aragón con certificación de la fundación Starlight.

"Siempre he sido aficionada y desde 2012 me dedico profesionalmente al turismo astronómico. Colaboro con el CEFCA, organizo observaciones populares o visitas particulares. El turismo astronómico va a más. El cielo siempre lo hemos tenido, pero ahora hay cada vez más demanda y estamos ofreciendo más actividades. Para que siga creciendo es importante unir la parte más popular con el desarrollo científico. El Observatorio astrofísico de Javalambre es muy importante", asegura.