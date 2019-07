Las localidades afectadas tratan de recuperar la normalidad

Las localidades más afectadas por la granizada del lunes trataban este martes de recuperar la normalidad. Lo hacían mirando al cielo y con el temor de que una nueva tormenta volviera a poner en jaque casas y cultivos.

NOTICIAS RELACIONADAS El granizo arrasa unas 10.000 hectáreas de cultivo en cuatro comarcas aragonesas

En Fuendetodos, donde se produjeron daños tanto en la agricultura como en calles y viviendas particulares, se trabajó para reparar los desperfectos detectados en tejados y canalones. Los vecinos también se esforzaron por limpiar la suciedad provocada por el pedrisco en la vía pública y en los jardines particulares.

Una vez hechas las oportunas comprobaciones, la localidad cifra en "más de 250" las hectáreas afectadas. "Prácticamente todo el cereal que no se había cosechado se ha perdido", aseguró el alcalde, Enrique Salueña.

Fuentes de Ebro, por su parte, tratará "con cobre" los cultivos de cebolla de Denominación de Origen afectados por el pedrisco. El objetivo, explicó el concejal de Agricultura, Raúl Miguel, es curar las ‘heridas’ de las hojas a fin de salvar "el mayor número de cebollas posible". No se espera, sin embargo, que puedan recuperarse todas, ya que, por regla general, tienden a pudrirse con el hielo y el exceso de agua.

Los agricultores, señaló el edil, "ya han comenzado a dar parte". Muchos, no obstante, critican que "cada vez se ponen más trabas desde los seguros". En total, habría 300 hectáreas afectadas, 20 de ellas de cebolla.

NOTICIAS RELACIONADAS Una fuerte granizada provoca importantes daños en Villanueva de Huerva

La única nota positiva es que, en este caso, el granizo no afectó al municipio, por lo que no ha hecho falta entrar en mayores reparaciones. En Villanueva de Huerva, en cambio, no se hablaba de otra cosa. La granizada se convirtió en ‘trending topic’ en los bares de la localidad, donde se hacía ‘balance de daños’ y se comentaba la buena (o mala) suerte de los vehículos aparcados.

Aunque tanto el centro de Huesca como el Pirineo oscense permanecieron este martes en prealerta por lluvias y tormentas, la situación se estabilizará a partir de . La Aemet, de hecho, no contempla más avisos por tormentas en ninguna de las tres provincias.