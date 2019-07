Un grupo de unos 300 auxiliares administrativos de distintos centros sanitarios de Aragón, que obtuvieron su plaza en las oposiciones de 2016, se han unido para reclamar al Salud que convoque cuanto antes un concurso de traslados (movilidad voluntaria) que les permita intentar trabajar más cerca de su lugar de residencia.

Han presentado una solicitud a la Gerencia del Salud y una queja al Justicia de Aragón porque aseguran, en su momento, no se ofertaron todas las plazas disponibles, y posteriormente no han tenido oportunidad de trasladarse, lo que les genera una “situación de indefensión absoluta”.

“La alarma” ha surgido, explica Elena López, una de las afectadas que ejerce de portavoz, ante la inminente resolución de un nuevo proceso selectivo para un centenar de nuevas plazas. Temen que, al no darles a ellos previamente la oportunidad de moverse, se ofrezcan las plazas vacantes a los nuevos opositores, lo que generaría “un injusto agravio comparativo”.

“Se infringiría el principio de mérito y capacidad, ya que elegirían por delante de quienes hemos aprobado con anterioridad y no hemos tenido la oportunidad de trasladarnos”, se lamenta López.

Por eso, reclaman al Servicio Aragonés de Salud que convoque y resuelva el concurso de traslados antes de la adjudicación de destinos del proceso selectivo abierto en la actualidad. De lo contrario, lamentan, resultarían “perjudicados de una manera irreparable y permanente al quedar desplazados por un tiempo indefinido”. “A este paso, no van a permitir que nos movamos en seis años”, protestan.

En su queja ante el Justiciazgo, recuerdan que la normativa obliga a convocar, con carácter general, al menos cada dos años, un procedimiento de movilidad voluntaria”. El último se produjo el 1 de junio de 2017, por lo que ya se ha excedido el plazo y “no hay -opinan- causa razonable o extraordinaria que evite convocarlo”. Además, insisten en que esa misma norma deja claro que “el concurso debe preceder a las pruebas selectivas”.

“De nuestra promoción, más de una tercera parte estamos fuera de nuestro lugar de residencia, ya que no se ofertaron plazas ocupadas por personal interino y eventual”, cuenta López. “Eso nos genera un perjuicio económico y de carrera administrativa -prosigue- al no ofrecernos todas las vacantes efectivas y reales”. A esos perjuicios, suman también los daños a nivel personal y familiar.

Desde el Salud, aseguran no obstante que “la cadencia de convocatorias y movilidad se ha hecho bien”. Insisten en que, antes de las oposiciones de 2018, se convocó el concurso de traslados -en junio de 2017-, si bien admiten que la promoción que ahora se queja, la de las oposiciones de 2016, no pudo acceder porque no llevaban el año mínimo que exige la ley como funcionarios para poder optar. Y confirman que podrán acceder a la próxima convocatoria de movilidad para laque, sin embargo, reconocen, “todavía no hay fecha”.