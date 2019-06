Responden a seis esfuerzos empresariales radicados en Tauste, como ellas. En diciembre del año pasado se unieron en un mercado navideño y Pilar Fresco, directora del área de Cultura del Ayuntamiento de Tauste, les ofreció la posibilidad de dar una charla en marzo, en la semana de la mujer, seguida este mes de junio de una exposición que acabó hace cuatro días. ‘Creativas paso a paso’ dio a los convecinos de estas emprendedoras la ocasión de conocer de primera mano los procesos productivos de sus empeños. "Esa muestra –comenta Ana Isabel Escribano, una de las participantes– refleja también las sinergias que han surgido entre nosotras; además, cada una hacemos trabajos que, siendo pequeños, son únicos en Tauste".

Petite Candel es un caso sorprendente. Rosa Longás se sumó a la idea de su cuñada Isabel Carbó, que hace ocho años empezó a crear tocados y sombreros desde el primer paso: material, teñido, hormado y detalles. "La sombrerería siempre me había hecho gracia –explica Isabel– y, afortunadamente, en estos tiempos no es complicado contactar con formadores y proveedores desde casa; ahora mismo, nuestro taller de sombrerería artesanal es de los pocos que existen en España. Nunca hemos hecho dos piezas iguales; el ebanista taustano Tomás Duaso nos hace hormas específicas. A finales de verano pondremos ‘e-commerce’; ahora tenemos muchos puntos de venta e Instagram es una gran herramienta de trabajo, nos contactan muchísimo por ahí".

NOTICIAS RELACIONADAS Tauste suma sesenta nuevos guías turísticos

Las hermanas Marimar y Belén Mercado hacen artículos de decoración desde hace 8 años bajo la marca Chocolate Inglés, desde juguetes a joyas. La marca está asentada dentro de la empresa familiar Hidragrícola Mercado, dedicada a la hidráulica neumática. "Trabajamos por corte láser –apunta Marimar– y gracias a la empresa matriz podemos producir con más facilidad y acceder a ciertos materiales. Hemos ido abriéndonos a nuevos productos desde ‘scrap’ a joyería; vendemos en tiendas y por Instagram, y acudimos a ferias especializadas. Tenemos una clientela fiel, y todo sin escaparate físico".

Maite Cavero creó Inde Qué Wedding en 2016; organiza eventos y hace decoraciones. "Propongo una oferta integral para bodas y otros eventos; trabajo ideas temáticas desde el ‘photocall’ al ‘seating plan’, decorados, montaje de mesas, cartelería… todo al gusto particular de los clientes, así que nunca me repito. También hago adornos florales y talleres navideños de decoración".

Maje Cardona es diseñadora gráfica, y su empresa se llama Delirio. "El diseño era mi vida cuando empecé, mi delirio, y me pareció coherente usar ese nombre. Trabajo mucho para empresas y publicidad, y también estoy entrando bastante en el terreno de las bodas. Estudié en Huesca y me he seguido formando ‘online’: Tiendo a ser minimalista. En Tauste hay creatividad de sobra; por ejemplo, hay un artesano, Diego, que trabaja el cuero con la marca O Choto D’as Pelletas en Sancho Abarca".

Los bolsos y las gominolas

La mencionada Ana Isabel es la propietaria de Cleta Handmade. "Me dedico a hacer bolsos y marroquinería. Viví varios años fuera y hace 3 decidí enfocarme en esto. Vi más sencillo empezar en el pueblo y me instalé en la antigua sastrería de mi tía. Hago bolsos de vinilo con interiores extraíbles y piel; voy variando los diseños y estoy orgullosa de haber conseguido productos reconocibles".

NOTICIAS RELACIONADAS Miguel Ángel Francés es investido alcalde de Tauste

Alicia Sánchez lleva Dulces Locuras. Estudiaba Magisterio de Educación Física y la repostería era su hobby. "El año de las oposiciones, hace 4, pensé en lanzarme a la aventura para independizarme en el tiempo que me costara ser maestra, pero se fue dando la vuelta al plan. Hago repostería creativa y tengo otra línea de producción con ‘bocados de licor vivo’: gominolas con alcohol. También doy talleres para niños y personas de la tercera edad". Admitirá pedidos en dulceslocuras.com desde la semana que viene.

Desde el Consistorio

El alcalde Miguel Ángel Francés fija como principal reto en su tercera legislatura la mejora de las comunicaciones viarias, y celebra el cuidado de las tradiciones. "Urge sobre todo el tema de la A-126 desde Alagón, en mal estado y con mucho tráfico. Por otro lado, en Tauste cuidamos nuestro dance, que es uno de los más espectaculares de Aragón, además del Rosario de Crisal, la Semana Santa y el Voto de San Miguel. Queremos mejorar infraestructuras; el polígono industrial se ha quedado pequeño, y cuidar nuestro tejido empresarial, desde las grandes como Tauste Ganadera o Tecnyconta hasta las más pequeñas".

Pilar Fresco, por su parte, se congratula de la alta actividad cultural de Tauste durante todo el año. "Trabajamos a demanda y también anticipándonos a los deseos y necesidades de los vecinos; proponemos muchas cosas para que al menos calen unas cuantas. Hay aula de educación de adultos, con diversas disciplinas y talleres complementarios; actividades ya consolidadas como pintura, yoga, ‘coaching’, bailes tradicionales, restauración de muebles antiguos, cocina, lectura, teatro, cine en el salón de actos de la Casa de Cultura de octubre a mayo, exposiciones en la Casa de la Cámara y la Casa de Cultura, escuela de música, programación de escena desde septiembre y Feria del Libro anual desde hace dos décadas. En 2021 se celebrará el VI centenario del Voto de San Miguel".

En datos

Comarca: Cinco Villas.

Población: 6.914.

Distancia a Zaragoza, su capital de provincia: 47 km.

Los imprescindibles

El santuario: A 14 kilómetros de la localidad de Tauste está el santuario de Sancho Abarca, fundamental en la espiritualidad de la zona;para llegar se atraviesa la pedanía del mismo nombre. Santa Engracia es el otro núcleo poblacional del municipio.

Pinta, que algo queda: El Ayuntamiento organiza un certamen de pintura bianual que ha dejado una buena colección de arte al municipio (en la imagen, Pilar Fresco con un Coromina). Se ajedreza con la muestra ‘Pinta’, también bianual, que toca este año.

‘Inde’ y ‘ñiai’: ‘Inde’ es una interjección taustana; la pronuncian exclusivamente las mujeres. Los hombres tienen su equivalente, ‘ñiai’; ambos términos aluden a la sorpresa, como si fuesen un ‘¡anda!’ o un ‘¡mira por dónde!’.