La hoguera del Parque Bruil, la más multitudinaria de Zaragoza, no se celebrará este año

Año tras año es la hoguera de San Juan más concurrida en Zaragoza , pero este no va a celebrarse. La fogata del Parque Bruil no se prenderá este domingo como estaba previsto por un informe desfavorable de los Bomberos de Zaragoza que han determinado que la pista de fútbol sala del espacio verde no cumple con las condiciones de seguridad para que allí pueda celebrarse la hoguera. Esta es la segunda negativa de los técnicos municipales ya que, como hace unos días informaba HERALDO, los organizadores de la fogata recibieron otro informe desfavorable alegando que en el sitio donde inicialmente se iba a celebrar (en un espacio habilitado específicamente para esto) no se cumplía la distancia mínima entre la fogata y el mobiliario urbano. Por ello, los responsables cambiaron a otra ubicación, pero esta tampoco lo cumple.

A pesar de que no habrá hoguera en el Parque Bruil (ni la de los más pequeños, ni la tradicional a partir de las 21.00), el barrio de La Magdalena sí que acogerá otros actos para dar la bienvenida al verano, como el espectáculo de los Diaples y las Brujas, que recorrerán el barrio al ritmo de la música.

Sin embargo, la Asamblea de la Semana Cultural de La Magdalena (organizadora de la fogata) se muestra desilusionada por no poder celebrar, como otros tantos años atrás su tradicional hoguera. La organizadora presentó a los responsables municipales el seguro de responsabilidad civil y el depósito de la fianza de 300 euros (necesario por primera vez este año para hacer la hoguera) dentro de los plazos. Sin embargo, lamentan que no ha sido suficiente. "La cantidad de dinero depositado es el triple que en los últimos dos años. A los 300 euros hay que sumarles los 600 que se nos exigen para la celebración de los actos de la semana cultural, lo que ya son 900 euros en fianzas", han lamentado.

Trabas y más trabas

Si algo ha caracterizado la organización de las hogueras de San Juan en Zaragoza han sido las trabas que se han encontrado las diferentes asociaciones vecinales para prender la fogata en sus respectivos barrios. Uno de los que tampoco contará con hoguera será el barrio de La Paz que recibió hace varios días un informe desfavorable que no han podido subsanar a pesar del empeño. Desde la organización vecinal lamentan que en el barrio llevan "más de 25 años celebrando la llegada del verano con la hoguera en el parque de La Paz" y que las exigencias municipales han acabado por quitarles "un lugar de convivencia". Sin embargo, se reunirán en el mismo lugar este domingo para nombra al Druida del año (persona reconocida en el barrio por su labor)

A La Paz se unen otros barrios como Las Fuentes, Santa Isabel, Parque Goya, el Actur, Valdefierro, San José, El Gancho o Peñaflor que este año tampoco contarán con hoguera de San Juan debido a diferentes dificultades técnicas.

Las que, por el contrario, si que celebrarán San Juan y darán la bienvenida al verano ahuyentando los malos deseos este sábado serán: El Arrabal, que prenderá la hoguera a partir de las 20.00 en el parque del Tío Jorge; Miralbueno, en el Camino del Pilón entre las 18.00 y las 3.00 y Valdespartera, en la calle de Belle Epoque de 19.30 a 23.00.

Este domingo son más los barrios que encenderán la fogata: Casablanca, en la calle Embarcadero a las 21.00, Las Delicias en el parque Delicias de 18.00 a 22.00; Vadorrey en el Parque de Oriente (con actos desde las 10.00 hasta la 1.00); La Almozara en la calle de Braulio Foz a partir de las 23.00; Torrero en Parque Venecia a partir de las 19.30; el Distrito Universidad a partir de las 19.30 en la plaza de San Francisco; Rosales del Canal a partir de las 22.00 en la calle de Joaquín Rodrigo; Montañana a partir de las 20.00 en la explanada; San Juan de Mozarrifar a partir de las 23.00 en el lugar habitual y, por último, San Gregorio detrás de pabellón entre las 18.00 y las 0.00.

Según apuntan fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza, todavía queda por recibir algún informe de Bomberos o completar documentación sobre algunas hogueras por lo que puede que este viernes se sumen nuevos barrios a la lista ya confirmada.