El año pasado, la capital aragonesa celebró la noche de San Juan por todo lo alto y es que hasta 17 barrios zaragozanos prendieron sus hogueras para ahuyentar los malos espíritus y dar la bienvenida al verano. Este hecho parece que no se repetirá durante este fin de semana y es que varios barrios han confirmado que no harán la tradicional fogata por un motivo común: los trámites burocráticos y documentación requeridas por el Ayuntamiento de Zaragoza y el depósito de 300 euros de fianza (requisito nuevo este año) "que exigen en lugar de prestar ayuda económica", tal como ha lamentado Antonio Garrido, secretario de la Asociación de Vecinos de Las Fuentes.

Este barrio junto a Santa Isabel, Parque Goya, el Actur, Valdefierro, San José, El Gancho y Peñaflor no se suman a la celebración de este año a pesar de que en años anteriores sí que lo habían hecho. A este grupo podría sumarse el barrio de La Paz que recibió un informe por parte de los bomberos de Zaragoza por no cumplir con la distancia mínima de seguridad entre la hoguera y el mobiliario urbano) y que, por el momento, se mantienen a la espera de una respuesta definitiva del Ayuntamiento aunque son conscientes de que quizás este año tengan que suspender la hoguera, como cuenta el presidente de la Asociación de Vecinos de La Paz, José Luis Villalobos.

Quienes también se mantienen a la espera, pero con la sensación de que el resultado va a ser positivo, son los vecinos del barrio Jesús y del Arrabal que tienen todas consigo para poder hacer la hoguera. "Creo que en nuestro caso vamos a ir para adelante con el tema porque ya nos han pedido el depósito de la fianza de los 300 euros y el seguro, así que está casi confirmado", ha asegurado el presidente de la Asociación de Vecinos de El Arrabal, Rafael Requena.

En caso de celebrarse, en este último barrio tendrá lugar la noche del 22 en el parque del Tío Jorge junto a la cancha de baloncesto, mientras que en el barrio Jesús se adelantará un día y será el 21 de junio a partir de las 20.00 en el final del paseo de Longares, junto a los jardines de Tosos.

Otros barrios de Zaragoza todavía no tienen constancia de si podrán celebrar o no las hogueras y es que, este año, "se ha demorado bastante y ha habido algo de lío", ha reconocido el presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Manuel Arnal, quien explica que "con el cambio de Ayuntamiento casi no se sabe ni a quién preguntar".

Hogueras confirmadas

A pesar de las trabas e incertidumbre, algunos barrios ya han incorporado a su programa de fiestas este tradicional acto. La noche de este sábado (22 de junio) una hoguera prenderá en El Oliver (al lado de la explanada del parque) y a partir de las 20.00 en Miralbueno (antiguo solar próximo al colegio de San Andrés).

Cada vez son más los barrios que apuestan por lo que manda la tradición. Así el domingo por la noche, tendrán lugar la hoguera de San Juan de Mozarrifar (como no podía ser de otra manera), la más grande de la ciudad (la de La Magdalena) en el parque Bruil (a partir de las 21.00), la de Las Delicias en el parque del barrio (a partir de las 23.30), la de La Jota (en la plaza de La Albada), la de La Almozara en el quiosco próximo al parque de La Aljafería, la de Rosales del Canal, la del Distrito Universidad en la plaza de San Francisco y la de Parque Venecia. T#odas ellas comenzarán en un intervalo de horas entre las 20.00 y las 23.30.

Hogueras que se celebran

1 Barrio Jesús A la espera de confirmación (aunque con todo a favor) la hoguera del barrio Jesús se celebrará este viernes (21 de junio) sobre las 20.00 al final del paseo de Longares.

2 El Arrabal Se celebrará el sábado 22, a partir de las 21.00, en la cancha del parque del Tío Jorge 3 El Oliver La fogata del Oliver se prenderá la noche de este sábado 22 de junio al lado de la explanada del parque del barrio zaragozano a partir de las 21.00 4 Miralbueno Se celebrará la noche del 22 a partir de las 21.00 en el antiguo solar próximo al colegio de San Andrés 5 La Magdalena (Parque Bruil) Se celebrará la noche del 23 a partir de las 21.00 en la pista de fútbol sala del parque Bruil con animación y pasacalles 6 Las Delicias Se celebrará la noche del 23 a partir de las 23.30 en el parque del barrio, donde luego habrá verbena y animación 7 La Almozara Se celebrará la noche del 23 a partir de las 23.30 en el quiosco próximo al parque de La Aljafería 8 Rosales del Canal El 23 de junio a partir de las 22.00 se celebrará la hoguera y fuegos artificiales en la explanada cercana al parque que la acoge cada año 9 Distrito Universidad A partir de las 23.30 este domingo (23 de junio) en la plaza de San Francisco frente al colegio Dominicos 10 San Juan de Mozarrifar A partir de las 21.00 del 23 de junio habrá animación y la hoguera se encenderá a las 23.00 11 Parque Venecia A partir de las 21.00 de este domingo,la hoguera se encenderá en Parque Venecia, en la plaza de San Marcos.

Hogueras que no se celebran

1. Santa Isabel

2. Parque Goya

3. Actur

4. San José

5. El Gancho

6. Las Fuentes

7. Valdefierro

8. Peñaflor