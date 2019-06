Samuel Morón: "No se puede gobernar como el PP, buscando enfrentamientos"

¿Esperaba un mejor resultado teniendo en cuenta la clara victoria del PSOE en la ciudad de Teruel en las elecciones generales del 28-A?

Sí. Esperaba un mejor resultado y conseguir el sexto concejal, que no ha salido por muy poco. Las encuestas nos daban entre seis y siete ediles y yo confiaba en lograrlos, sobre todo por el trabajo desarrollado en los últimos cuatro años. No hemos dado el tirón y por treinta y pocos votos no hemos conseguido el sexto edil. Hemos subido cinco puntos, pero no es suficiente para estar contentos porque nuestro propósito era obtener entre seis y siete concejales.

¿A qué achaca la disparidad entre el 28-A y el 26-M?

Quizá a la abstención, que ha crecido y de la que se ha resentido la izquierda. Con más participación, estoy convencido de que hubiéramos conseguido el sexto concejal. La izquierda se ha relajado confiada en el resultado de las generales.

¿Va a intentar aglutinar una mayoría absoluta para arrebatar la alcaldía al PP?

Intentarlo es una obligación para el PSOE ante la actuación de la alcaldesa y su equipo de gobierno durante los últimos cuatro años. Ha habido una mala gestión y, ante eso, es nuestro deber intentar formar un equipo de gobierno que actúe de forma diferente y con otras perspectivas para la ciudad. No se puede continuar con una alcaldesa que busca el enfrentamiento personal con otras administraciones.

¿Considera viable aglutinar en un equipo de gobierno a Cs, que está a la derecha del PSOE, con CHA, Ganar o Podemos, que están a la izquierda?

Es viable poner sobre la mesa un programa de gobierno que saque la ciudad adelante.

¿Qué argumentos usará para atraer a Cs y, al menos, otros dos socios a un equipo de gobierno que pueda desbancar al PP?

Que hay otra forma de gobernar la ciudad. Además, podemos llegar a acuerdos programáticos. Hay que cambiar Teruel. Estamos dispuestos a negociar con todos los grupos, salvo Vox. Estoy abierto a dialogar con el resto sobre sus respectivos programas. Estoy dispuesto a llegar a acuerdos a partir de los programas respectivos y partiendo de la base de la nefasta gestión de la alcaldesa y su equipo.

¿Cómo piensa convencer a Cs, cuyo concurso es imprescindible para articular una mayoría absoluta al margen del PP?

No es cuestión de ofrecer cargos o responsabilidades, sino de un acuerdo programático y de las ganas que tenga de cambiar el equipo de gobierno del PP y su mala gestión. No negocio con repartos de poder. Vamos a sentarnos a hablar de programas. Como punto de partida, hay que ver qué ha hecho este equipo de gobierno en cuatro años. Si Cs cree que lo ha hecho bien, que le deje seguir, pero si piensa que lo ha hecho mal vamos a hablar del programa de gobierno. No se trata de izquierda o derecha sino de gestionar la ciudad de otro modo. Hay bases para llegar a un acuerdo.

¿El pegamento del acuerdo será el rechazo a la gestión del PP?

Sin duda. Será mi principal argumento. La mala gestión y la búsqueda del enfrentamiento con otras administraciones. Así no se puede gobernar una ciudad. Creo que, por sus discursos, todos los partidos coinciden conmigo en ese punto. He sido la cabeza visible en la crítica a la gestión del PP, pero las declaraciones del resto de partidos han sido igual de críticas.

¿Y si Cs le exige que repudie la política de Pedro Sánchez y pida la aplicación inmediata del 155 en Cataluña?

Eso son cuestiones nacionales. Yo no entro en ellas.

¿Por qué partido empezará la ronda de contactos?

No tengo previsto un orden determinado. En función del listado de teléfonos. Si es por afinidad personal, me llevo bien con todos los portavoces. Por eso creo que puedo encabezar un equipo de trabajo sólido. No pido que me voten como alcalde sino sacar adelante un proyecto encabezado por mí.