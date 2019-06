Emma Buj: "Sería difícil de explicar que Cs pacte con la izquierda para echarme"

El pasado 26-M, su partido celebró la pérdida de un concejal como si fuera un éxito. ¿Esperaba un resultado aún peor?

Barajábamos ese resultado. Hay que situarlo en el contexto político. No se puede comparar con comicios anteriores en los que no existían Ciudadanos ni Vox, que restan votantes al PP. En la situación actual, con una gran fragmentación del voto a derecha e izquierda, los resultados no podían ser tan buenos. Hay que recordar que hace un mes, en las elecciones generales, el PP fue la tercera fuerza en la ciudad. Confiábamos en que se nos iba a reconocer el trabajo hecho en el Ayuntamiento, pero otros partidos tenían expectativas de crecimiento que no se han cumplido. El 26-M, el PP fue el más votado con mucha diferencia sobre el segundo, el PSOE. Estoy satisfecha.

¿Cuál es la clave de la disparidad entre los resultados del 28-A y los del 26-M?

La gestión del Ayuntamiento y la forma de llevarla a cabo, con cercanía a los turolenses y sus asociaciones. Hemos trabajado con todo el tejido asociativo y se ha notado.

En las últimas tres elecciones locales, el PP ha pasado de 12 concejales –la mayoría absoluta son 11–, a 8 y 7. ¿La caída no toca fondo?

Hay que tener en cuenta el contexto de cada momento. Ahora hay 8 partidos en el pleno cuando hubo épocas de solo 4.

¿Cuáles son los partidos "afines» con los que va a negociar para formar un equipo de gobierno con mayoría absoluta?

El PP, como partido más votado y con un amplio respaldo electoral, debe tener la alcaldía. No me asusta gobernar en minoría porque tengo el mejor equipo para hacerlo. Seríamos capaces de sacar adelante el Ayuntamiento pero, por el bien de la ciudad, me gustaría una mayor estabilidad. En la pasada legislatura, nos ayudaron a sacar los presupuestos el PAR, que además tuvo responsabilidades de gestión, y Cs. Lo lógico es acercarnos a estos partidos.

¿También negociará con Vox?

Es pronto para decirlo. Lo primero es hablar con quienes hemos llegado a acuerdos durante cuatro años. Luego, podríamos hablar con otros partidos. No descarto hablar con Vox.

¿Qué está dispuesta a ceder a los partidos que entren en el equipo de gobierno?

Se trata de compartir responsabilidades. Cada concejal tiene un perfil distinto y hay que ver quién está dispuesto a entrar en el equipo. Hay que hablar también de los programas. Creo que en cuanto a las infraestructuras necesarias todos los partidos coincidimos al 98% en las prioridades o respecto a la necesidad de un nuevo PGOU. No debe haber problemas por ahí.

¿Ofrecerá a Cs una tenencia de alcaldía?

Es adelantar mucho los acontecimientos. No sé si están dispuestos a aceptarla. Hace cuatro años el PP ofreció delegaciones a Cs y no las quiso.

¿Le preocupa que el PSOE logre configurar una mayoría absoluta que la aparte de la alcaldía?

Todas las posibilidades están abiertas. No se puede minusvalorar la posibilidad de una mayoría absoluta alternativa al PP, pero sería complicada e ilógica. Se puede hacer un cuatripartito a derecha o izquierda pero aquí debería ser un acuerdo de partidos con ideologías muy dispares. No tiene sentido. Sería una amalgama ideológica para echar a alguien votado por los ciudadanos. Sería difícil de explicar que Cs o el PAR pacten con Podemos, CHA o IU. Además, creo que el Ayuntamiento necesita estabilidad porque ha experimentado muchas alternativas en el gobierno en las últimas décadas y eso dificulta los proyectos a largo plazo.

¿Contempla la posibilidad de ceder delegaciones a otros partidos aun sin formar equipo de gobierno si es reelegida alcaldesa?

Esa era una tradición en Teruel, pero se rompió en 2003 por el PSOE, que no ofreció delegaciones a otros grupos. Con un Ayuntamiento tan fraccionado, ofrecer delegaciones fuera del equipo de gobierno es inviable.