La Universidad de Zaragoza rechaza el examen único para las pruebas de la Evau

La Universidad de Zaragoza no es partidaria de exámenes únicos, los mismos para toda España, en la Evau, la Evaluación de Acceso a la Universidad. La queja de los estudiantes valencianos que han denunciado en las redes sociales la dificultad del examen de Matemáticas ha reabierto una polémica que no es nueva.

Este año le ha tocado a un ejercicio de la Comunidad Valenciana, pero en la pasada Evau fueron los alumnos vascos los que criticaron las preguntas de una prueba que también medía los conocimientos matemáticos de los futuros universitarios.

Tanto en el caso de Valencia como en el del País Vasco, los estudiantes han reclamado que se unifiquen estos ejercicios, de forma que sea un mismo examen (de la asignatura que corresponda) el que se emplee en las evaluaciones de acceso a las universidades de todas las Comunidades.

Esta petición no es compartida por la institución académica aragonesa que mantiene una postura "clara y rotunda" sobre esta cuestión. Fernando Zulaica, responsable de la organización de la Evau en Aragón aseguró este miércoles que el actual sistema se puede mejorar y que las propuestas que se hagan para lograrlo serán escuchadas, pero se mostró en contra del examen único.

Zulaica apuntó que estas pruebas comunes e iguales para todos no resolverían, de hecho, las peculiaridades o problemas que pueden detectarse en los exámenes actuales. Recordó que el 60% de la calificación de la Evau lo aporta la media de las notas obtenidas por el alumno en bachillerato, estudios que están muy condicionados por el nivel socioeconómico de las familias.

Explicó, además, que está comprobado que las notas medias globales que al final obtienen los estudiantes no difieren de unas universidades a otras: en todas hay alguna prueba que los examinados consideran más difícil y otras, que resultan más fáciles.

Por último, apuntó que los correctores de las pruebas no son todos iguales, unos puntúan con más exigencia que otros. En opinión de Zulaica, todas estas "distorsiones" no desaparecerían con un examen único para todas las comunidades, sino que se mantendrían. Por lo que no ve la necesidad de implantarlo.

El responsable de la Evau se mostró más partidario de mejorar la "coordinación" entre las universidades –para que estas pruebas sean "más parejas"–, que de pedir exámenes únicos. Aparte de que, recordó, esta medida no respetaría la autonomía de las Comunidades.