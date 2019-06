Star Party Monegros: cita astronómica con las estrellas del cielo de Leciñena

La noche de este sábado 8 de junio puede ser la ocasión de ver el brillo del esquivo Omega Centauri, un cúmulo globular de la constelación Centaurus, en el cielo monegrino. Sus casi 10 millones de estrellas se ven desde el hemisferio Sur planetario, pero resulta difícil de observar en nuestro hemisferio Norte. Será uno de los fenómenos celestes que intentará ver la Agrupación Astronómica Huesca (Aahu), en la cita para la observación astronómica que ha organizado en Leciñena.

Desde el santuario de la Virgen de Magallón, en Leciñena, en plena estepa monegrina “se tiene vista muy abierta del cielo, ya que lo más cercano es la sierra de Alcubierre”, afirma Alberto Solanes, presidente de la Aahu. “Esperamos tener unas condiciones magníficas para observar el cielo de verano que ya comienza a verse”, afirma Solanes. Eso significa que “podrán observarse la constelación de Scorpio, o las de El Cisne, la Lira y el Águila, el trío que forma el Triángulo de Verano; además de las circumpolares como la Osa Mayor o la Osa Menor”, dice el presidente de Aahu.

“Aprovecharemos también -añade-, que la Luna se encuentra en cuarto creciente para que los participantes puedan disfrutar de la bonita visión que ofrece a través del telescopio, es un delicia”.

“Contamos con un cielo con poca contaminación lumínica, y por tanto con muy buenas condiciones para la observación nocturna”, afirma Jesús Fantova, del grupo Astro Monegros, que organiza esta jornada. Para Fantova “se trata de un recurso muy valioso al que no prestamos atención: no lo hemos observado y por eso no le damos el valor que tiene”.

La jornada de este sábado 8 de junio quiere hacer que miremos al cielo. Para ello Astro Monegros colocará diversos telescopios y ofrecerá orientación para mirar el cielo nocturno. “La observación a simple vista, una vez que se comprende lo que se mira, es ya una satisfacción”, afirma Fantova. Está prevista una duración de 2-3 hora de observación nocturna, pero antes de eso se ha programado todo un día de actividades de divulgación astronómica y de naturaleza, alrededor de Leciñena. “Es una manera de dinamizar y dar valor a los recursos del territorio, también las localidades más pequeñas”, señala Fantova.

NOTICIAS RELACIONADAS Nueva fiesta del sol, la luna y las estrellas en el cielo de Monegros

En esta ocasión, dado que se cumplen los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, se ha querido prestar especial atención a este aniversario y para ello se contará con la presencia del experto español de la NASA, José Manuel Grandela Durán, que participó desde la Tierra en el control de la misión del Apolo XI y después en muchas más misiones espaciales. Lo explicará en la conferencia “El primer hombre en la Luna: España lo hizo posible”.

Tras la comida, a las 16.30 se ha programado un recorrido botánico por la sierra con el experto Jorge Serrano Bolea, que explicará las singularidades de la vegetación esteparia. A las 19.00, Juan Castiella Llorente, de la Agrupación Astronómica de Huesca, hablará de la carrera espacial. A las 22.00 comenzará colocación de telescopios y explicación del cielo nocturno, y a las 22.30 empezará la observación astronómica.

Las conferencias se impartirán en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Leciñena y la observación será en las inmediaciones del pueblo. El coste de la actividad es de 35 € adultos y 25 € niños. Estos precios incluyen: coffee break, conferencias, exposición "De la Tierra a la Luna: 50 Aniversario", comida, paseo botánico y observación nocturna con telescopios. Para inscribirse en la III Star Party “Estrellas en Monegros” se puede realizar a través de la Agrupación Astronómica de Huesca en el teléfono 974 230 322 o en el correo electrónico info@aahu.es.