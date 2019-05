Más de 6.800 universitarios pagaron menos matrícula por las bonificaciones de la DGA

Un total de 6.843 alumnos de la Universidad de Zaragoza han podido reducir este curso el coste de las matrículas de los grados que estudian, en aplicación del programa de bonificación ‘50x50’ puesto en marcha el año pasado por el Gobierno de Aragón. Según los datos facilitados por la institución académica aragonesa, hasta el pasado 14 de mayo, casi la mitad de los estudiantes universitarios susceptibles de recibir estas ayudas y que cumplían los requisitos académicos exigidos –que eran 14.085– pudieron rebajar los precios de las tasas de sus grados en primera matrícula. El importe de esta bonificación, que será asumido por la DGA, ha alcanzado los 2,8 millones de euros.

El director general de Universidades del Gobierno de Aragón, José Antonio Beltrán, aseguró ayer que el "arranque" de esta medida ha sido muy positivo. Y destacó además que, por término medio, los alumnos con derecho a bonificación habían superado en el curso anterior el 91% de los créditos matriculados. Una circunstancia en la que Beltrán hizo hincapié ya que, recordó, el objetivo de esta medida no era tanto rebajar el coste de las tasas universitarias, como "incentivar el rendimiento académico". En opinión del director general de Universidades, este objetivo se ha conseguido y "se ha beneficiado a los alumnos que, como mínimo, han aprobado la mayoría de los créditos".

Cabe recordar que el requisito exigido para optar a la bonificación era que el alumno hubiera aprobado, al menos, la mitad de los créditos en los que se matriculó. Asimismo, cuando se presentó esta propuesta, la consejera de Innovación, Investigación y Universidad en funciones, Pilar Alegría, ya explicó que la ayuda no estaría condicionada a las rentas del alumno (o su familia) sino a su rendimiento académico. "La medida –explicó en aquel momento la consejera– pretende ayudar a los estudiantes que se esfuerzan y favorecer la igualdad de oportunidades de los jóvenes aragoneses".

En este sentido, Beltrán afirmó ayer que la ‘50x50’ se había ideado como una medida "moldeable", que preveía ir adaptando la bonificación a otras circunstancias que estimularan el rendimiento académico de los alumnos. "La intención era –apuntó– ir intensificando ese incentivo con otras medida añadidas como podría ser, por ejemplo, bonificar más a los alumnos con mejores notas para estimular el rendimiento de los mejores estudiantes".

En cualquier caso, el desarrollo futuro de este programa de bonificación de matrículas universitarias quedará en manos del nuevo Ejecutivo aragonés. El Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, ahora en funciones, lo que sí hará será firmar en breve el decreto de precios universitarios que regirán para el curso 2019-2020 y en él volverá a quedar recogido el programa ‘50x50’ con los requisitos y condiciones que han estado vigentes este curso.

Lejos de las cuantías y beneficiarios previstos

Los datos de matrículas efectivas de la Universidad de Zaragoza aún no son definitivos, por lo que la cifra de estudiantes beneficiados por el programa ‘50x50’ y la cuantía que la DGA destinará a las bonificaciones de tasas académicas tampoco lo son. Pueden variar ligeramente hasta septiembre, que es cuando se cierra el proceso.

Sin embargo, no parece probable que, dadas las fechas, el balance de este primer año vaya a cumplir las expectativas generadas en su anuncio. La previsión de la DGA era destinar entre 5 y 6 millones de euros a bonificar las matrículas de entre 15.000 0 16.000 potenciales beneficiarios. En el primer año de su puesta en marcha, el importe de la ayuda rondará los 2,8 millones y llegará a 6.843 universitarios, aunque 14.085 cumplían los requisitos académicos para recibir la bonificación. Es decir, habían aprobado, como mínimo, el 50% de los créditos en los que se matricularon el curso anterior. No pudieron beneficiarse de estas ayudas los estudiantes que no llevaban un año, como mínimo, empadronados en Aragón –4.432– y los que ya tenían otro tipo de becas –2.810–.