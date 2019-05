1

"No me lo pensé"

Alejandro Martínez se presenta a las elecciones municipales como cabeza de lista sin haber cumplido 18 años. Lo hace en la candidatura del PP en Formiche Alto, Teruel. Así, en su primera oportunidad de votar por un alcalde lo hará… por sí mismo.

“La política me ha gustado desde siempre, pero con la moción de censura a Mariano Rajoy me animé a afiliarme al partido. En el PP me dieron la opción de presentarme como candidato en mi pueblo y no me lo pensé. Tengo ganas de que los jóvenes se involucren más en política, somos el futuro de los pueblos”, desgrana Alejandro, quien asegura que han hecho una lista de tres personas que son todas “jóvenes”.

El cabeza de lista, que estudia Emergencias Sanitarias en Teruel y además ayuda a su familia en la recogida de la trufa, dice que está “muy contento” con la campaña. “Aquí siempre han votado al PAR, pero hay gente cansada y que ve que hay cosas que se pueden solucionar. Me veo con muchas ganas; para aprender en política, lo mejor es la base, que es el municipalismo”, dice. Y a continuación tiene un recuerdo para su abuelo, José María Montolío: “Fue muchos años alcalde por el PAR y ha sido mi mejor maestro”.