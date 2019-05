Las familias numerosas reclaman a la DGA la recuperación de la categoría especial

La Asociación de Familias Numerosas de Aragón, 3ymás, ha reclamado al Gobierno aragonés que devuelva la categoría de especiales (cuatro o cinco hijos según renta) a aquellas que la hayan perdido desde agosto de 2015, cuando entregó en vigor la reforma de la ley y se les retiró al cumplir los mayores los 26 años y cambiar su composición.

Así, el colectivo pide que se cumpla una reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece que estos hogares mantienen tanto el título como la categoría mientras al menos uno de los hijos cumpla las condiciones de edad, convivencia y dependencia de los padres que exige la ley. Es decir, que sea soltero y hasta los 25 años siempre que dependa económicamente de los padres y curse estudios que se consideren adecuados a su edad y titulación o encaminados a la obtención de un puesto de trabajo. También en el caso de personas discapacitadas o incapacitadas para trabajar, cualquiera que fuese su edad.

De esta manera, el alto tribunal considera que no se produce una discriminación de los hermanos menores que permitieron el acceso al título de familia numerosa especial. En cualquier caso, la vigencia de los beneficios de esta condición se mantendrá únicamente respecto de los miembros de la unidad familiar que sigan cumpliendo las condiciones y no será aplicable a los que no las reúnan.

El dictamen del Supremo viene a resolver el recurso planteado por una familia de cuatro hijos, teniendo el menor un grado de discapacidad reconocido, a la que la Junta de Andalucía, tras cumplir el hijo mayor 25 años había pasado a la categoría general.

3ymás se reunió el pasado 3 de mayo con la directora general de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón, Teresa Sevillano, para trasladarle su inquietud ante la puesta en práctica del fallo judicial del Supremo. Desde el Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales aseguraron que el tema "se está estudiando".

Por su parte, el presidente de 3ymás, Alejandro López-Blanco, destacó la importancia de que se dé una "solución sencilla y rápida" a este problema, ya que la pérdida de la categoría de familia numerosa especial conlleva una importante disminución de "determinadas bonificaciones y deducciones".

2.232 familias de tipo especial

Ni el Gobierno aragonés ni la asociación 3ymás pueden hacer una estimación de cuántas familias numerosas podrían recuperar la categoría de especiales tras este fallo judicial. De momento, son 15 las que se están movilizando por este motivo.

En la Comunidad, según los datos facilitados por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, hay un total de 18.099 familias numerosas, de ellas 15.867 de categoría general y 2.232, especial. La asociación 3ymás engloba a unas 2.000 familias numerosas de toda la Comunidad.

¿Podrían recobrar las familias de categoría especial el dinero de más que han pagado desde 2015 por el hecho de perderla? La trabajadora social de 3ymás, Isabel Lamiquiz, reconoce la "difícil" aplicación de este carácter retroactivo, aunque considera que se podría calcular lo que estos hogares han gastado de más o perdido en actividades "computables" como el pago de matrículas de estudios o becas. A lo mejor habría que reclamarlo judicialmente. Este reconocimiento de la categoría de familia numerosa especial ya está vigente en Valencia, Galicia y Asturias.

"Solo el pago de matrículas universitarias destroza la economía"

Inmaculada Sánchez, de 58 años e ingeniera química de formación, es la «gestora o administradora», como a ella le gusta definir su trabajo, de un hogar de familia numerosa con seis hijos de 28, 26, 25, 22, 19 y 16 años. La categoría de familia numerosa especial la perdió el año pasado, cuando el segundo cumplió los 26. Cinco de los hermanos están estudiando, dos de ellos fuera de Zaragoza capital.

«Donde más lo noto es en las matrículas universitarias, que para una familia de categoría especial son gratuitas, igual que las de la Escuela Oficial de Idiomas, y con título de general el descuento es de 50%. Solo el pago de las matrículas de la Universidad destroza cualquier economía en septiembre, que se convierte en un mes temible. Y el sueldo que sigue entrando en casa de mi marido es el mismo», explica. Las deducciones en la declaración del IRPF también se rebajan considerablemente.

Cuando perdieron la categoría de especial sintió que en el momento en el que más podrían beneficiarse de esta condición no tenían derecho a acceder a la totalidad de las ayudas. «En muchos descuentos, y también en las becas, no se tiene en cuenta el número de hijos y no es lo mismo el consumo de luz y agua y la compra en una casa con cinco miembros que en otra con siete u ocho. Los gastos se multiplican y habría que tener valorar la realidad de cada ciudadano e intentar ajustarse a ella», demanda esta madre.

Inmaculada espera que la DGA resuelva «cuanto antes» este problema, aunque la proximidad de las elecciones puede ralentizar la solución.