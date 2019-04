Tener familia desgrava en la Renta

Antes de presentar el impuesto sobre la Renta, cuya campaña ha empezado esta semana y termina el 1 de julio, los expertos aconsejan revisar si se han aplicado todas las deducciones familiares, especialmente las novedades de esta campaña. En la declaración de este año, además de la ampliación de la de maternidad se incluyen dos más respecto a cónyuges con discapacidad y un incremento por hijo en las familias numerosas, explican desde el Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja. En estas deducciones estatales se computan solo cinco meses de 2018, desde la entrada en vigor de los últimos presupuestos generales del estado en agosto. Estas son algunas de las principales novedades:

1. Deducción por maternidad.

Permite desgravar 1.200 euros al año o pedir el pago anticipado de 100 euros al mes. La principal novedad de esta campaña es que se incluye por primera vez la ampliación de la deducción en 1.000 euros más por el gasto de guarderías o centros de educación infantil, que se suman a la desgravación, pero no se pueden cobrar mes a mes. Para hijos menores de 3 años y solo si está matriculado en centros “autorizados” por la comunidad autónoma. En Aragón ya existe una deducción por el gasto en guarderías del 15% de las cantidades satisfechas, con un máximo de 250 euros y límites de renta de los 35.000 euros en tributación individual y 50.000 euros en conjunta.

2. Cónyuge con discapacidad.

Una de las novedades de este año es la deducción de hasta 1.200 euros anuales si el cónyuge tiene discapacidad, destacan los gestores administrativos. Se aplica cuando el cónyuge no tenga rentas anuales superiores a 8.000 euros al año ni derecho a deducciones por descendientes o ascendientes con discapacidad.

3. Incremento por hijo en familias numerosas.

En esta declaración se empieza a aplicar el incremento adicional por hijo en la deducción por familia numerosa hasta 600 euros al año “por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de numerosa de categoría general o especial, según corresponda”.

En la campaña se mantienen también las deducciones existentes por descendientes y ascendientes con discapacidad a cargo; por familia numerosa; por ascendiente separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos. Esta última deducción es incompatible con la deducción por familia numerosa.

Destacado Errores frecuentes en el borrador

Los gestores administrativos recuerdan que todas estas deducciones familiares tienen en común la necesidad de estar en posesión de los certificados correspondientes (carné de familia numerosa o certificado del IASS del grado de discapacidad); el importe de las cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidad del contribuyente y, en su caso, las cotizaciones de los contribuyentes que hayan cedido el derecho o el tener una pensión o prestación contributiva y dependencia económica del contribuyente. Para poder deducir por un ascendiente o por un hijo es necesario, además de la convivencia y de la edad (menor de 25 años en caso de hijo y mayor de 65 en caso de ascendientes o cualquier edad en el supuesto de grado de discapacidad igual o superior al 33%), que no tengan rentas superiores a 8.000 euros netos (excluidos los rendimientos exentos) y que no hayan presentado declaración de IRPF con ingresos superiores a 1.800 euros, añaden.

Desde el colegio aclaran que los requisitos “deben cumplirse sin excepción” ya que “si algún mes del año no se cumple algún requisito no podremos deducir los 100 euros correspondientes a esos meses. Por ejemplo, si hubo falta de cotizaciones del contribuyente con derecho a estas deducciones o caduca el carne de familia numerosa y no se renueva.

Consulta aquí más noticias sobre la declaración de la Renta.