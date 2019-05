Esco: "Estoy satisfecho, pero no contento. He sido una víctima siete años"

El exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco ha asegurado a este diario que está "satisfecho, pero no contento" tras comunicarle hace unos minutos la Audiencia de Zaragoza su absolución por el caso Plaza. "No puedo estar contento, porque eso se está cuando te ha tocado la lotería y yo he sido una víctima durante siete años", ha recalcado.

Acompañado por su abogado, Juan Monclús, ha acudido en persona a recoger la sentencia, que también absuelve a los otros únicos acusados que decidieron no pactar con la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría. Esco ha incidido en que el periplo judicial que ha pasado, que empezó con el archivado caso Caladero, "no ha sido de gratis y sí las denuncias del PP y de Jesús Andreu", en referencia al exgerente de Plaza que llevó el caso a la Fiscalía. "Para ellos fue muy fácil y gratis acusar, porque todo lo asume el erario", ha lamentado.

El excargo socialista ha recordado que se enfrentado a tres casos que ni siquiera llegaron a juicio y fueron archivados (Caladero, Apartadero y Goya) y en otros tantos ha sido absuelto (Naves, Kartódromo y Plaza). "Hay partidos y personas que lo han utilizado políticamente, pero es un capítulo que ahora cerramos", ha añadido, sin querer entrar a valorar la posible adopción de medidas ni la exigencia de responsabilidades.

Carlos Esco tampoco ha pasado por alto que durante tres años tuvo que "malvivir" al tener el sueldo intervenido en su etapa como alto directivo de Telefónica, empresa de la que se prejubiló el pasado otoño para reincorporarse a su puesto en la Diputación Provincial de Huesca. "En la compañía, afortunadamente, creyeron en mí y no me maltrataron", ha destacado.

