La Universidad de Zaragoza ha mantenido su posición en la nueva edición del ranquin elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Según el informe publicado la pasada semana, el campus público aragonés se mantiene en sexta posición, coincidiendo con varias universidades de España. En total se analizan 48 instituciones públicas y 14 privadas. La Universidad San Jorge no se incluye porque tiene menos de 15 años de antigüedad. “Teniendo en cuenta la estructura universitaria, estamos contentos con estos resultados que nos sitúan en términos generales por encima de la media española”, detalla Francisco Serón, vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura de la Universidad de Zaragoza.

Este ranquin analiza la docencia, la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico de cada uno de los campus. La UZ solo está por debajo de la media española en temas de docencia, lastrados principalmente por el volumen de alumnos extranjeros y de postgrado. “Hasta hace poco, los estudios de postgrado no eran muy interesantes para el alumnado. Esto no quiere decir que fueran malos, sino que no llamaban la atención de los universitarios”, reconoce Serón. Durante el último año y medio, el equipo directivo ha estado analizando la oferta existente y planteando nuevas propuestas. El objetivo: corregir esta debilidad.

Una de las propuestas es la implantación de nuevos másteres estratégicos. Estos postgrados irán destinados a alumnos de diferentes áreas del conocimiento (la intención es que en uno pueda haber egresados en Matemáticas, Química y Economía, por ejemplo) y tendrán una duración de 90 créditos para que sean reconocidos por la Unión Europea. En este tiempo también se ha adelantado la matrícula de los másteres. El objetivo es que los interesados tengan claro que tienen plaza para el próximo curso y no se planteen la opción de cursar un máster en otra universidad. De momento el resultado es positivo: el número de alumnos ha crecido hasta los 2.474 en el curso 2018-2019.

El porcentaje de estudiantes extranjeros es otro déficit de la Universidad de Zaragoza. Según los últimos datos publicados, en el actual curso académico hay 92 estudiantes de máster que provienen del extranjero y 988 están matriculados en un grado. “En este caso tenemos dos vertientes. Por un lado, hay importantes movimientos de alumnos Erasmus (tanto de jóvenes que se van como que vienen) pero, por otro lado, es complicado atraer a estudiantes de postgrado”, reconoce Serón. Se buscan alumnos principalmente de Latinoamérica y también de países de habla inglesa. “La heterogeneidad de la Universidad de Zaragoza y la falta de financiación no permiten llegar a estos colectivos de la manera que nos gustaría”, afirma.

Recientemente se ha abierto una oficina en Colombia para informar sobre la oferta existente en el campus público aragonés, también se está trabajando con países de Europa y se intenta ampliar la oferta de postgrados en inglés. Actualmente hay tres en funcionamiento, pero se prevé que para el curso 2019-2020 se puedan duplicar. “Transformar un máster para que se imparta en otros idiomas y darle publicidad para atraer a alumnos es complicado y costoso”, reconoce.

Aspectos positivos

Como puntos fuerte destaca el volumen de profesores por cada alumno, los doctores contratados y la elevada nota de corte con la que acceden los estudiantes al campus público aragonés. También tienen una tasa de abandono menor que la media. “Hay otros valores que no se puntúan y en los que destacamos. Somos la segunda universidad con mayor valor absoluto de cátedras; por encima de grandes universidades”, ejemplifica.

Tanto en investigación como en Innovación y desarrollo tecnológico, el campus público aragonés se sitúa por encima de la media española. Se caracteriza por que los docentes han dedicado una parte importante de su labor a la investigación, consiguen un porcentaje elevado de publicaciones dentro del primer cuartil y tienen un factor de impacto superior a la media nacional. “Tenemos grupos muy interesantes con un alto impacto en sus publicaciones”, recalca Serón. También se consiguen relevantes ingresos por licencias y por la prestación de servicios de los doctores de la UZ.

"Somos la tercera universidad de España que más ingresos obtiene por patentes"

El punto más débil dentro de estas dos áreas es la producción de patentes. “Este estudio analiza el número de patentes por cada profesor doctor. En este aspecto estamos ligeramente por debajo, sin embargo, somos la tercera universidad de España que más ingresos obtiene por patentes”, explica Serón al mismo tiempo que reflexiona sobre si es más importante tener muchas patentes o contar con menos pero que estén en funcionamiento y tengan una utilidad.

Esperanza en el índice de Shanghai

El vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura ha valorado de forma positiva el análisis que este estudio realiza del campus público aragonés: “Estamos muy contentos. Mantenemos nuestra posición y se están haciendo cosas para seguir mejorando”. Asimismo, recuerda que la investigación y la innovación son los aspectos más destacados de la UZ y que, precisamente estos son los que tienen más peso en el estudio 'Academic Ranking of World Universities (ARWU)', conocido como 'Ranquin de Shanghai. Actualmente, la Universidad de Zaragoza se encuentra en el puesto 530, aunque se espera que para el próximo 15 de agosto (siempre se publica en esta misma fecha), se consiga estar por encima de las 500: “Este ranquin solo publicita las 500 mejores y esperamos, con el trabajo que se ha realizado en los últimos años, conseguir situarnos en este grupo". No hay que olvidar que se analizan 12.000 universidades; por lo que la UZ está entre el 5% mejor.