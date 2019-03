La UZ abre la inscripción de sus másteres mientras sigue sumando alumnos

Desde el pasado viernes ya es posible inscribirse en los másteres de la Universidad de Zaragoza. Hace dos años, el campus público aragonés decidió adelantar el periodo de admisión como ya hacían la mayoría de las universidades españolas. El objetivo era conseguir retener a aquellos alumnos que, ante la duda, se prematriculaban en otras instituciones académicas, además de poder atraer a estudiantes de otras comunidades autónomas. Y, de momento, parece que la medida ha tenido éxito. Según los datos publicados por la Universidad de Zaragoza, el número de alumnos matriculados en estudios de máster ha crecido en el último año, registrando el máximo del último lustro: 2.251 estudiantes.

Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes y Empleo del campus público aragonés, afirma que, además de esta cuestión, existen otras variables que afectan al incremento de interesados en continuar su formación es esta institución académica. “La oferta es buena e intentamos mejorarla de manera constante”, puntualiza. Ejemplo de ello es que para el próximo curso académico está prevista la puesta en marcha de varios másteres de referencia, que se seleccionarán a través de una convocatoria especial. Estos tendrán una duración de 90 créditos y estarán reconocidos por la Unión Europea. Alcalá también apunta a la mayor publicidad que se hace de la oferta existente.

“La creación de becas por parte del Gobierno de Aragón y la reducción de precios que se acordó hace tres años permiten que haya más aragoneses con posibilidad de cursar un postgrado”, recalca Alcalá. En el actual curso académico, más de 200 estudiantes de másteres (de los casi 300 que se presentaron) han recibido la beca para la realización de másteres estratégicos que convoca el departamento de Innovación, Investigación y Universidad. Esta beca tiene una cuantía de hasta 4.770 euros o lo que es lo mismo: 530 euros al mes (350 por el nivel de vida de España y 180 para los entornos desfavorecidos). El objetivo no es costear la matrícula sino que los estudiantes tengan una ayuda para hacer frente a los gastos derivados de los desplazamientos, alimentación y residencia.

Por último, Alcalá recuerda que recientemente se ha empezado a entender que la finalidad del máster es complementar el título de grado, por lo que cada vez más egresados apuestan por seguir ampliando su formación con este tipo de estudio.

Solicitud del postgrado

El periodo para realizar la preinscripción del máster comenzó el pasado 1 de marzo y se extenderá hasta el 26 del mismo mes. Durante este periodo, los interesados podrán presentar la solicitud para matricularse en los postgrados ofrecidos por la Universidad de Zaragoza. No obstante, la institución académica recuerda que en este periodo se adjudicarán, como máximo, el 75% de las plazas ofertadas. En el caso de no conseguir una vacante, los estudiantes que sigan interesados en matricularse podrán volver a activar su solicitud de admisión. Los másteres habilitantes para la profesión docente son los únicos que no se ofertan en este primer periodo.

La presentación del TFG o conseguir aprobar la última asignatura del grado suelen ser los principales impedimentos para los estudiantes. En estos casos, no pueden inscribirse en la prematrícula del grado, pero dependiendo de su situación si que podrán hacerlo en el resto de las fases (cuando se publican las plazas restantes, además de la reserva del 25% que se realiza previa a la preinscripción). De este modo, el alumno deberá haber defendido su TFG antes del último día lectivo de diciembre de 2019. Si en otoño de 2019 todavía no ha aprobado la última asignatura tiene de tiempo hasta enero de 2020 siempre que “el máster esté conformado de manera que el estudiante pueda incorporarse al segundo semestre sin haber cursado el primero”.

La publicación del listado de admitidos será el 24 de abril. Tras esto habrá 10 días hábiles para presentar reclamaciones por errores materiales o de puntuación. Asimismo, se establecerán siete días hábiles cuando se deba reclamar la no admisión. De este modo, la formalización de la inscripción se llevará a cabo entre el 13 y el 20 de mayo, fecha en la que se procederá al pago del importe de la reserva: 150 euros.

Másteres más demandados

El postgrado en Abogacía suele ser uno de los más demandados, con alrededor de un centenar de nuevos matriculados cada año. Después se sitúan aquellos que permiten al egresado dar clases de determinadas materias en Secundaria y Bachillerato. Son los orientados a la Geografía e Historia (con 85 nuevos inscritos cada año) y el de Lenguas Extranjeras (80) los que más interés despiertan. Asimismo, cabe destacar la situación del máster en Ingeniería industrial, con más de 70 nuevos matriculados cada curso y el de Iniciación a la investigación médica, con 60.