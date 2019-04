Mucha agresividad, pocas propuestas

Aunque resulta difícil que los españoles se pongan de acuerdo, esta vez hay consenso a la hora de señalar que la agresividad y la carencia de propuestas han caracterizado la campaña electoral. En esta valoración coinciden los nueve aragoneses de distinta procedencia y condición, que han participado en un ‘focus group’ organizado por HERALDO. Ocho de ellos dan un suspenso rotundo al planteamiento que han formulado los partidos, y aconsejan ya a los políticos aragoneses que tomen nota para “no repetir los mismos errores” en las autonómicas y las municipales. Si no lo hacen, se podrían encontrar con un nivel de indecisos tan alto como en estas, una tendencia que en el grupo se agudiza pues, a cuatro jornadas del decisivo 28-A, seis de nueve aún no sabían a qué partido iban a votar. Los debates televisivos no solo no les ayudaron a definir su voto, sino que alguno que lo tenía decidido comenzó a dudar. No les gustó que estos ‘combates’ seguidos por millones de personas se convirtieran en un “‘show’” y censuraron que recordaran demasiado a peleas de “patio de colegio”.

Pensiones, corrupción, educación, fiscalidad y mercado laboral centraban las preocupaciones del ‘focus group’ al inicio de la carrera electoral, y consideran que en la campaña los partidos no les han aclarado qué soluciones proponen. Tal es así que Pilar Ortego, ama de casa, califica de “pesadilla” la campaña y Mamen Campuzano reconoce que tiene “miedo” de lo que pueda salir. Todos son conscientes de la responsabilidad que entraña ejercer el derecho al voto, e incluso alguno de ellos, como Adriana Aguerri, desempleada de 30 años y futura emprendedora, hace hincapié en que “si no vas a votar, luego no te puedes quejar”. Cristina Ibáñez, social media de 33 años, muestra su preocupación porque “se está moviendo mucho odio”. Y hay que tener cuidado pues “con gente crispada es más fácil que prenda la llama”, alerta Pilar Ortego.

Campuzano resume el sentir mayoritario que sostiene que esta campaña “no va de pensar, sino de tripas”; y en el grupo consideran que se debe al “sentir latino español” que hace que nos dejemos “llevar por los sentimientos”. Carmelo García, jubilado, reconoce que se guía “por la ilusión” y rememora aquellos años en los que los mítines llenaban las plazas de toros. “No sé si es porque era joven”, añora. Cristina Ibáñez recuerda que, también “cuando era joven”, llegó a militar en un partido... hasta que se cansó.

Josué Nuño, agente inmobiliario, se muestra más racional y defiende la importancia de “votar con conciencia”. Insta, además, a “alejarse del ‘show’”, a “no quedarse solo con lo emocional” y a leer las propuestas de cada partido para evitar sorpresas al descubrir, después de votar el 28-A, que “un programa no iba contigo”. El empresario Carlos Martínez echa de menos la presencia de formaciones aragonesistas consolidadas en el 28-A: “Te dejan vendido. Y con lo que consigue la canaria sola... Se lo tendrían que hace mirar”.

Los integrantes del ‘focus group’ exigen a la clase política “sinceridad” y que cumplan sus promesas. Adriana Aguerri va más allá: “Tendría que haber penalizaciones a los políticos por no cumplir lo que dicen”. Y Pilar Ortego se atreve, incluso, a exigir que el grado de cumplimiento se eleve, al menos, al 70%. La falta de confianza que suscitan tiene sus consecuencias, hasta el punto de que José Aparicio, agricultor jubilado de 67 años, reconoce que ha seguido “poco” la campaña porque partía de que “el 80% de lo que dicen es mentira”. También bajo la premisa de que “los programas no se cumplen”, Iuliana Lungu vuelve al punto de inicio y deja en aire un “si el líder te da confianza...”.

Esta rumana de 45 años resume el hartazgo compartido que a todos les suscita que el desafío soberanista catalán monopolice una buena parte de la campaña. “Hasta cuando les preguntan sobre trabajo acaban hablando de Cataluña”, protestó. Para Adriana Aguerri se debe a que “es un gancho fácil” para captar votos.

Aunque se dice que la batalla electoral también se juega en las redes sociales, ninguno de los miembros del ‘focus group’ ha recibido mensajes políticos a través de Twitter o Whatsapp. Mamen Campuzano, Pilar Ortego y Cristina Ibáñez han seguido la campaña a través de la prensa, y Carlos Martínez sostiene que ha leído más sobre los candidatos locales que sobre sus líderes nacionales. Solo Josué Nuño se ha centrado más en You Tube.

Todos reconocen que siguieron con interés los debates en televisión y consideran que, a posteriori fue para peor. Josué Nuño denuncia que “algunos dicen ‘fake news’ (noticias falsas) y les da igual”, así que solicita cambios y más “educación en valores”. Carlos Martínez intenta rebajar la intencionalidad y defiende que “la mayor parte son exageraciones”. A Cristina Ibáñez no le ayudó a sacar nada en claro: ”El debate no me hizo cambiar la forma de pensar. Parecían niños de parvulario”. Carmelo García criticó que en la campaña se hablara ”de todo en pasado en lugar de en futuro” y reconoce que, aunque tenía el voto claro, conforme se acercaba el 28-A ya no lo tenía tanto.

La mayoría de las mujeres coincide en que no se ven representadas por ninguno de los partidos. Iuliana resalta que no le ha gustado esta campaña y echa de menos que los líderes “asuman sus errores” y expliquen por qué ha sido agresiva y con pocas propuestas.

Carlos Martínez explica que “aunque no se ha hablado de los temas que le interesan, tendrá que elegir”. A pesar de la “bronca” campaña, el grupo extrae un factor positivo: “La gente es cada vez más exigente y un 40% de indecisos es un peligro. Eso debería hacer reflexionar a la clase política”. Todo un aviso a navegantes con las autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina.

