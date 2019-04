El incendio que devastó a "la madre de París", la catedral de Notre Dame ayer por la tarde ha conmocionado a ciudadanos de todo el mundo. Algunos de ellos se embarcaban este martes en un avión que ha despegado desde el aeropuerto de Zaragoza hacia la capital francesa con un sentimiento de conmoción y tristeza generalizado y otros volvían a casa con emociones encontradas.

Aunque hoy no era el día de volar de Concha Rodrigo, la zaragozana visitará próximamente París ya que su hija Victoria reside allí, aunque ahora se encuentra en la capital aragonesa. "Vamos a ver una Notre Dame quemada, pero con la esperanza de que vuelva a ser lo que es. Para nosotros es siempre una visita obligada por su historia y también por nuestra creencia católica. Es un edificio emblemático y un recuerdo para la historia y esperamos que la restauración sea fantástica y colaborativa", ha explicado Concha mientras revisaba en su teléfono móvil las últimas fotos que tomó de Notre Dame "esplendida" en un viaje que hizo en marzo.

Su hija Victoria vive "como una ciudadana más en París" y ha reconocido que sintió "mucha impotencia al ver quemarse un edificio tan importante para la historia y no poder hacer nada". La última vez que visitó Notre Dame fue en enero y ha explicado con tristeza que duda "verlo como entonces otra vez más".

Alrededor de la 13.00 ha aterrizado en Zaragoza un avión desde París. En él se encontraba Jesús Palomar quien ha definido como "tragedia" la situación ocurrida ayer. "Estuvimos tres horas antes en Notre Dame y luego fuimos a visitar la torre Eiffel y desde Trocadero empezamos a ver mucho humo y mucha gente. Es una situación horrible y se respiraba tristeza en París", ha asegurado.

Isabel y su pareja se encontraban en una cafetería y al ver el incendio por la televisión preguntaron al camarero si era cierto lo que estaban viendo en las noticias. "Habíamos visitado por la mañana Notre Dame y no nos lo creíamos. La gente estaba muy consternada y muy triste. Es una gran perdida", ha relatado.

Aitana no visitó ayer la catedral de Notre Dame y no sabe si calificarlo como "suerte o todo lo contrario". "Me enteré de lo sucedido antes de verlo en los medios de comunicación porque mi novio me pasó un vídeo. Junto a mi amiga habíamos ido hasta allí por la mañana, pero al ver que había tanta fila decidimos ir a una de las capillas de al lado y no lo visitamos. La gente lloraba y estaban tristísimos. Es una pena"

