El Servicio de Bomberos de París ha dado por extinguido el incendio que se inició el lunes por la tarde en la catedral de Notre Dame de París y que ha causado graves daños en este símbolo de la arquitectura gótica francesa con más de 800 años de antigüedad.

"Todo el incendio está apagado", ha asegurado Gabriel Plus, portavoz de los Bomberos de París, en declaraciones a la prensa. "Ahora llega la fase de los expertos", ha afirmado, en referencia a las labores de los técnicos para averiguar las causas de este grave incendio que ha provocado, entre otros daños, el derrumbe de la aguja de Notre Dame.

"Durante toda la noche, el dispositivo se ha centrado en vigilar los focos residuales para estar seguros de que el incendio no se reactiva y en vigilar las estructuras del edificio para que no se derrumben", ha indicado Plus, según informa la cadena de televisión gala BFM.

Exterior de la catedral de Notre Dame tras haberse controlado el incendio. Efe

El portavoz de los bomberos de la capital gala ha señalado que los efectivos han estado luchando durante horas contra las llamas en un incendio se extendió rápidamente en los primeros momentos por "una zona de 1.000 metros cuadrados de extensión". "La prioridad era proteger las torres norte y sur, así como las obras de arte", ha señalado.

La catedral de Notre Dame tras el fuego. Reuters

Dos policías y un bombero han resultado heridos leves en las labores de extinción de este grave incendio en Notre Dame.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha anunciado que organizará una "conferencia internacional de donantes para recaudar fondos para la reconstrucción de la catedral, un símbolo de la arquitectura gótica francesa y europea, y ha avanzado que desbloqueará 50 millones de euros para estos trabajos.

Dos tercios de la techumbre de la catedral se han quemado, explicó este martes el ministro francés de Cultura, Franck Riester, que subrayó que la prioridad ahora es asegurarse de que no haya focos de fuego que se reaviven.

"Hacen falta todavía unas horas para conocer los daños en la estructura", señaló Riester en una entrevista a la emisora de radio 'France Info'.

Por su parte, el secretario de Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado tras conocer la noticia que se siente "horrorizado" por lo sucedido a una "joya única del patrimonio mundial que ha reinado París desde el siglo XIV". "Mis pensamientos están con el pueblo y el Gobierno francés", ha manifestado.

La canciller alemana, Angela Merkel, también ha lamentado el terrible incendio que ha consumido un "símbolo de Francia y de la cultura europea", mientras que el dirigente brasileño, Jair Bolsonaro, ha manifestado su "profundo pesar".

Así, se han sumado a decenas de líderes internacionales que han mostrado su solidaridad por lo sucedido, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el mandatario estadounidense, Donald Trump, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, entre otros.

