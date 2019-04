Tras ser retrasada varias veces su publicación en el BOE y aplazada casi un mes su entrada en vigor, este lunes, 1 de abril, por fin empezó a aplicarse el nuevo permiso de paternidad. A partir de ahora, los padres de bebés recién nacidos contarán con ocho semanas de permiso, tres más que con la normativa anterior.

En abril de 2018 nacieron un total de 785 bebés (393 niños y 392 niñas) en Aragón, por lo que solo en abril de 2019 un número similar de familias aragonesas podrá beneficiarse de esas 3 semanas extra para cuidar de sus pequeños.

La medida -que forma parte del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres impulsado por el Gobierno- fue publicada el pasado 7 de marzo y, aunque en principio debía entrar en vigor el día 8 de ese mismo mes, el Ejecutivo la pospuso hasta el 1 de abril para dar tiempo de adaptación a las empresas. Este retraso dejó a unas 800 familias aragonesas a las puertas del nuevo permiso ampliado. Pero ahora ya es oficial y todos los padres con hijos nacidos a partir de este lunes, día 1, disfrutarán de ocho semanas de permiso por nacimiento.

César Martínez y su mujer Alba Defior no esperaban estar entre los afortunados beneficiarios de esta medida. Ella salió de cuentas el pasado 20 de marzo, pero el pequeño Gabriel decidió esperar un poco y llegar con un regalo para su padre debajo del brazo.

El bebé ha nacido este lunes de madrugada, así que César puede cogerse las ocho semanas de baja paternal. "No pensábamos de ninguna manera que fuéramos a llegar", explica.

La pareja no se estrena en esto de la paternidad. Tienen otro niño, Mateo, de tres año y medio, así que valoran especialmente la importancia de dar más tiempo a los padres para estar con sus bebés. "Con Mateo tuve solo 15 días de permiso y eso es poquísimo", cuenta César desde el hospital Miguel Servet, donde ha llegado al mundo Gabriel.

César apuesta incluso por alargar más las bajas. "Por el tema de la igualdad", asegura. Y también reivindica permisos más largos para las mujeres. "No tiene sentido que recomienden lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y que las madres tengan que volver al trabajo a las 16 semanas", argumenta.

En cualquier caso, tiene claro que estas ocho semanas va tener mucho trabajo en casa, con el cuidado del recién llegado y de su hermano, que tendrá que adaptarse al aumento de la familia. "Tan importante como atender al bebé es hacer que Mateo no sienta que lo dejamos de lado", dice.

Óscar López y su mujer, Vanessa no han tenido tanta suerte como César y Alba. Confiaban en contar con este nuevo permiso para organizarse mejor durante las primeras semanas de vida de su tercer hijo, ya que su fecha prevista de nacimiento era a mediados de abril. Sin embargo, el pequeño quiso venir al mundo antes de tiempo y se adelantó casi dos semanas para nacer el mismo día que su hermano, de 6 años, el 28 de marzo. Óscar, por tanto, se ha quedado sin esas tres semanas extra y solo tendrá cinco. “No ha habido suerte”, confiesa el padre con resignación.

Para Óscar, el haber dispuesto de esas 8 semanas hubiera significado “poder estar más en casa” y coordinarse mejor con su mujer para gestionar los tiempos familiares, algo especialmente complejo con tres niños en casa. “En una familia numerosa como la nuestra, viene muy bien para organizarse mejor. Esas semanas nos podrían dar un colchón, pero ahora se nos quedan cortas”, apunta el padre.

No obstante, y pese a no poder disfrutar del nuevo permiso, López valora positivamente su ampliación: “Hace nueve años, cuando nació mi primer hijo, solo eran 13 días, luego mejoró a cinco semanas y ahora a ocho. Ha habido evolución”. Uno de los aspectos más favorables es “poder espaciar las semanas, ya que mucha gente no se las puede coger seguidas”, comenta.

Tal y como señala la nueva normativa, los padres -o “el progenitor distinto a la madre biológica”- deberán disfrutar de las dos primeras semanas inmediatamente después del nacimiento o la adopción, mientras que las 6 restantes las podrán distribuir a conveniencia hasta que el hijo cumpla un año.

Óscar, empleado en una empresa de seguros, y su mujer, enfermera, cuentan con unas “buenas medidas de conciliación”, que incluyen, en el caso del padre, el teletrabajo, o lo que es lo mismo, el poder trabajar desde casa. Sin embargo, son conscientes de que esta situación no es igual para todas las familias y, por ello, reconocen la necesidad de promover medidas que favorezcan la conciliación. “Hay que intentar crear medidas como esta para fomentar la natalidad”, añade López.

Equiparación con el permiso de maternidad

La extensión del permiso de paternidad fue anunciada por el Ejecutivo nacional como una de las normas estrella del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. En ella se contempla la ampliación progresiva del permiso de paternidad, de las 5 semanas que se concedían hasta ahora, a las 8 en 2019, las 12 en 2020, y hasta lograr su equiparación con el de maternidad (16 semanas) en 2021.

Además de la extensión de este permiso, el Real Decreto-Ley en materia de igualdad laboral también incluye otras disposiciones relativas a la lactancia, la cotización de los cuidadores, así como medidas específicas para las empresas.