Unas 800 familias aragonesas se quedan a las puertas del permiso de paternidad de 8 semanas

Las familias que esperaban con ilusión la llegada de sus bebés a finales de esta semana o a lo largo del mes de marzo han recibido una noticia inesperada y desilusionante. La entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad, que debía producirse este viernes (tras la publicación el jueves del Real Decreto-Ley), ha sido aplazada por el Gobierno hasta el 1 de abril. Los padres de niños recién nacidos, o que van a nacer a lo largo de este mes, se quedan a las puertas de disfrutar de esas 8 semanas tan demandadas con sus retoños, y solo tendrán 5.

NOTICIAS RELACIONADAS Aragón registra más muertes que nacimientos desde hace más de tres décadas

En Aragón, serían aproximadamente 800 las familias afectadas por este revés del Ejecutivo. En marzo del año pasado nacieron en la Comunidad un total de 800 bebés, 404 niños y 396 niñas, por lo que la cifra de los nacimientos en marzo de 2019 será previsiblemente similar.

Javier Valverde, empleado de banca, y su mujer, trabajadora en una fundación, son una de las parejas perjudicadas por el retraso de la ampliación del permiso de paternidad. Viven en Zaragoza, aunque son de Andorra (Teruel), y salen de cuentas este mismo viernes, 8 de marzo. Ya tienen una niña de 3 años y medio, así que este será su segundo hijo. De mantenerse la fecha anunciada por el Gobierno, los futuros padres hubieran sido unos de los primeros aragoneses en acogerse al nuevo permiso de paternidad ampliado, pero finalmente se han llevado “un chasco”.

“Todos en esta situación estábamos pendientes de esto, así que nos llevamos un desengaño”, comenta Javier en conversación telefónica. Para él y su mujer, disponer de tres semanas más de permiso de paternidad hubiera supuesto alargar la fecha de incorporación del pequeño a la guardería: “Nos hubiéramos organizado para llevarlo un poquito más tarde. La idea era coordinarnos en el cuidado del pequeño y en poder llevar a la niña al cole. Si te organizas bien, extiendes el hecho de que no necesitas guardería ni abuelos para llevar al niño. Entonces, es un trastorno”.

Cuando nació su primera hija, entre el permiso de 5 meses que pudo disfrutar su mujer por el convenio de su empresa y la ayuda que recibieron de la abuela materna, lograron alargar hasta el año la entrada de la niña en la guardería. Esta vez, su idea era aprovechar las tres semanas extra para no tener que depender tanto de la ayuda familiar, ya que las circunstancias también han cambiado: “Ya han pasado tres años y pico y su madre es un poquito más mayor, y mis padres están en Andorra”, añade Javier.

Isabel Cuartero, ingeniera técnica agrónoma, y su marido, agente financiero autónomo, son otros de los aragoneses afectados. Residen en Zaragoza y esperan su primera hija para el 12 de marzo. Para ellos ha sido “una faena” enterarse de que tampoco disfrutarán de las 8 semanas de permiso de paternidad. “Yo llevo toda la semana diciendo ‘tiene que aguantar, tiene que aguantar’ y ha sido ‘bueno, pues ahora ya… que salga cuando quiera”, señala la futura mamá.

En su caso, la situación se complica, dado que su esposo es autónomo y no puede dejar de trabajar, pues perdería clientes y su fuente principal de financiación. Su opción será optar por la media jornada, tal y como explica Isabel: “Si son 5 semanas, pues se cogerá 10 a media jornada para poder seguir facturando, porque si te coges 5 semanas seguidas no puedes facturar absolutamente nada y si tienes trabajos anteriores que los estás finalizando, no podrías cobrarlos”.

De haber tenido la oportunidad de disfrutar de las 8 semanas de permiso paternal, su marido hubiera ampliado a 16 las semanas a media jornada, lo que “conlleva no pagar autónomos y que te paguen un poquito, unos 400 euros, que no es una barbaridad, pero algo era algo…”. En cambio, ahora “tendrá 5 semanas, le pagarán la base de cotización que tiene, pero tendrá que pagar autónomos más semanas”. “No es solo lo que dejas de cobrar, sino lo que dejas de pagar, que también es importante”, explica Isabel.

Para ella, esas tres semanas extra también hubieran significado más tiempo para coordinarse con su marido. “Estar más por la mañana y que por la tarde estuvieran mis padres… supone el organizarte mejor y tener más tiempo”, apunta.

Un retraso que no convence

La extensión del permiso de paternidad fue anunciada por el Ejecutivo nacional como una de las normas estrella del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. En ella se contempla la ampliación progresiva del permiso de paternidad, de las 5 semanas que se conceden actualmente, a las 8 en 2019, las 12 en 2020, y hasta lograr su equiparación con el de maternidad (16 semanas) en 2021.

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado viernes, 1 de marzo, el texto fue publicado en el BOE este jueves (después de posponerlo hasta en dos ocasiones, del 5 al 6 y del 6 al 7 de marzo) y la entrada en vigor de las medidas estaba prevista para el día siguiente, es decir, este mismo viernes. Sin embargo, entre las excepciones incorporadas en la disposición final del real decreto, se encuentra la referente a la extensión de este permiso. Del 8 de marzo pasa al 1 de abril, por lo que los padres de todos los bebés que nazcan en marzo se quedarán con las 5 semanas en vez de las 8 anunciadas.

Desde el Gobierno, han alegado que el retraso se debe a la adaptación del sistema informático y a la modificación del concepto de 'permiso de maternidad' por 'permisos por nacimientos’. Por su parte, la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha apuntado a la necesidad de las empresas de adaptarse a la nueva situación. Sin embargo, estas explicaciones no convencen a los aragoneses afectados.

“Me parece un poco excusa. Al final, son tres semanas más, que no es una barbaridad, y yo creo que puedes llegar a un acuerdo con la empresa”, opina Isabel. Para Javier, se trata más bien de un gesto político estratégico: “Yo cuando vi esto pensé que era una medida totalmente electoralista y ahora, con este retraso, todavía más, porque lo alargan al 1 de abril, que va a ser justo cuando estén las elecciones más próximas. Realmente los decretos ley son para medidas muy urgentes, esto al final, urgente urgente no es, de hecho, se aprueba pero todavía no se pone en vigor, no sé por qué razón. Es un poco contradictorio”.

Acabar con la discriminación en el trabajo

Pese a que la extensión del permiso de paternidad no se haya puesto en marcha cuando se prometió, las familias consideran que su aprobación es un avance, especialmente en relación al empleo, pues al equiparar la duración de los permisos maternales y paternales, se reduce la posible discriminación a la hora de contratar a un hombre o una mujer. “Ahora va a dar igual que seas mujer u hombre, vas a tener 16 semanas. La clave es que el empresario no va a dudar a la hora de contratar a una u otro, porque a la larga sí que se va a igualar”, sostiene Isabel.

Javier coincide plenamente con este planteamiento: “Cuando se equipare totalmente será positivo para todos, para favorecer la igualdad a la hora de acceder a un puesto. No habrá distinción. A día de hoy, si optaban una mujer y un hombre, al empresario, egoístamente, le resultaba más conveniente contratar a un hombre, pero con esta medida eso se iguala”.

Para las familias, la nueva medida también supone un paso hacia delante en materia de corresponsabilidad, dado que hombre y mujer dispondrán (en 2021) del mismo tiempo (16 semanas) para cuidar de su bebé. “Yo creo que está demostrado que de lo que colaboraban nuestros padres o abuelos a ahora, todo va cambiando, todos vamos trabajando y cada vez hay más colaboración. Y a la larga se podrán coger 16 semanas la mujer y 16 semanas el hombre para que el niño o la niña no tenga que ir a la guardería hasta los 8 meses”, destaca Isabel.

Por el momento, a partir del 1 de abril, “el progenitor distinto a la madre biológica” contará con 8 semanas de permiso de paternidad. Las 2 primeras deberá disfrutarlas inmediatamente después del nacimiento o adopción, y las 6 restantes podrá distribuirlas hasta que el hijo cumpla un año.

Además de la extensión de este permiso, el real decreto ley en materia de igualdad laboral también incluye otras disposiciones relativas a la lactancia, la cotización de los cuidadores, así como medidas específicas para las empresas.