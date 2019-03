"Ha agredido al médico sin mediar palabra"

Todavía conmocionada por el suceso vivido, Maribel Moratilla, trabajadora de Admisión del centro de salud de Univérsitas de Zaragoza, contaba hoy a media mañana la agresión sufrida a su compañero médico, apuñalado con un arma blanca por un hombre de unos 80 años. “Ha venido un señor, asiduo del centro de salud, me ha preguntado por el doctor, le he dicho que empezaba la consulta a las 12.00. El señor ha entrado en la consulta y sin mediar palabra ha atacado al médico”, recordaba Maribel, que ha explicado que ha sido el propio facultativo el que ha salido y ha pedido a la gente que llamara a la policía y no dejaran ir al hombre porque le había agredido.

“Ha salido ensangrentado, ha venido muy pálido y con dos heridas en el costado. Entre un celador y la gente que había en la puerta han cogido al hombre y le han quitado la bolsa que llevaba en la mano. De esta ha caído un cuchillo de grandes dimensiones, una navaja, unas tijeras, un bote de alcohol… El agresor estaba callado, no decía nada. Creo que venía con la idea de agredirlo”, ha señalado.

Maribel ha contado lo sucedido minutos antes de concentrarse ante la puerta del centro de salud de Univérsitas de Zaragoza. A las 11.00, los compañeros del médico agredido han mostrado su repulsa por lo sucedido y han exigido medidas de seguridad. “Llueve sobre mojado. Afortunadamente el compañero está bien, pero la compañera agredida el año pasado sigue de baja. Y seguimos igual de solos. Pedimos algún medio”, ha explicado Pilar Aznar, coordinadora del centro de salud.

253 agresiones a sanitarios en 2018

El portavoz del sindicato de Atención Primaria, Leandro Catalán, también ha asistido a la concentración, donde ha lamentado la agresión al profesional. "La anterior fue fuera del centro y ahora, en el centro. Esto demuestra que no se están poniendo todas las medidas de seguridad que crecemos que se deben poner a los profesionales", ha destacado Catalán, que ha pedido que se ponga personal de seguridad en todos los centros para intentar disuadir determinadas situaciones. El año pasado hubo 253 agresiones a personal sanitario, la mayor parte verbales.

A la protesta también han acudido representantes del Salud. El gerente, Javier Marión, ha mostrado su repulsa y rechazo por lo acontecido. Ha explicado que se está trabajando en una serie de medidas para poner “coto a estas situaciones”. Entre las iniciativas, ha anunciado que el martes que viene comenzará un proyecto en el centro de salud Fuentes Norte para que los profesionales que hagan avisos a domicilio lleven un dispositivo y lo puedan activar cuando lo necesiten. “Avisarán al 061, al 112 y a la policía de que algo está ocurriendo”. Después del pilotaje, lo extenderemos a todos los centros de Atención Primaria de Aragón”, ha asegurado.

También ha adelantado que el servicio de salud de La Rioja les ha cedido un programa informático, que en estos momentos están adaptando, con el que desde dentro de las consultas se podrá avisar de cualquier incidente. “Además, en colaboración con la Guardia Civil y la Policía estamos poniendo en marcha un proyecto de formación para que nuestros profesionales sepan actuar ante este tipo de situaciones”, ha afirmado.

