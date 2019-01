El peligro de las casas de apuestas junto al instituto

Hay chavales que se van del instituto a la hora del recreo para ir a jugar a locales de apuestas. Muchos menores hacen apuestas online con sus móviles falsificando la edad. Muchos niños están enganchados a juegos de pago en el móvil o la tableta (a menudo, sin darse cuenta de que están pagando por ellos). Azajer ve estos casos a diario y advierte del aumento del juego entre los menores. "Los juegos online y los locales de apuestas son una puerta a la ludopatía. Cada vez acuden a nosotros chicos más jóvenes con problemas graves de adicción al juego. Los chavales no reconocen el peligro y sus padres tampoco son conscientes", afirma Esther Aguado, presidenta de la Asociación aragonesa de jugadores de azar en rehabilitación (Azajer).

En los colegios e institutos empiezan a preocuparse mucho por el problema. Azajer atiende muchas llamadas de centros escolares que les piden ayuda para informar a los escolares sobre los riesgos del juego. En este curso, ya han recibido llamadas de socorro de más de 15 colegios e institutos de diferentes puntos de Aragón: Zaragoza, Utebo, Tarazona, Épila, Teruel y las Cuencas Mineras.

"Recibimos llamadas de colegios e institutos que han detectado que tienen alumnos que a la hora del recreo se van a jugar a casas de apuestas cercanas, y ya no vuelven a clase. Les dejan el dinero a adultos para que jueguen por ellos. Muchos hacen apuestas con el móvil en el recreo poniendo el DNI de un adulto. Los chavales me lo cuentan en las charlas. Ellos reconocen que juegan, pero no son conscientes del riesgo. Para ellos, la mayoría son chicos, es una manera de socializar. Presumen de que juegan y ganan dinero fácil. De todo lo que pierden no hablan", explica Mónica Sardaña, trabajadora social de Azajer que acude a dar charlas a los escolares.