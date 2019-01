La cabra montés ya ha cruzado el Ebro

Lo que tenía que suceder, finalmente ha sucedido. Al menos dos ejemplares de cabra montés de las colonias que se habían establecido en el entorno de Zaragoza capital han atravesado el Ebro, dejando así el camino totalmente franco para instalarse en los Monegros y la sierra de Alcubierre. Hay quien piensa incluso en que podrían llegar al Pirineo con el paso de los años (y si los cazadores y los accidentes no lo impiden), como sustitutas del extinto bucardo.

La noticia ha empezado a circular en los últimos días a través de las redes sociales, gracias a un vídeo tomado por un particular desde su coche. En el vídeo, de 18 segundos de duración, se ve a una pareja joven de cabras (macho y hembra), cerca del polígono industrial de La Puebla de Alfindén, bajo los depósitos de agua del municipio. "Lo grabé entre los días de Navidad y Nochevieja -afirma el autor del vídeo, que prefiere mantener el anonimato-. Solo había dos, y aunque se asustaron un poco al ver llegar el coche, me dio tiempo para sacar el teléfono móvil y grabarlas. La verdad es que verlas emociona". La noticia ha sorprendido a casi todo el mundo, incluso a los especialistas que trabajan en la Reserva Natural de los Sotos y Galachos del Ebro. Jesús Urbón asegura que "nosotros de momento no hemos visto cabras monteses en esa zona, pero en cualquier momento las veremos. El salto es inevitable, porque ya lo han dado otras especies como el corzo o el jabalí. La cabra montés es una especie que está recuperando el terreno que perdió en nuestro país por el avance de la actividad humana".

La cabra montés (Capra pyrenaica) se detectó en los alrededores de Zaragoza hace una década. Eran ejemplares provenientes de la provincia de Teruel, donde se cree que hay cerca de 12.000. Se instaló en distintos grupos en el corredor del Huerva, en localidades como Mezalocha, Muel, Torrecilla, Cuarte, Cadrete y María de Huerva. Hay un grupo importante que cría en los montes de El Burgo de Ebro. Verlas en la margen izquierda del río es excepcional, aunque se han detectado algunas en Sástago.