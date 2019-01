Las docentes interinas podrán disfrutar de las vacaciones completas tras dar a luz

La DGA reconoce el derecho del profesorado interino a disfrutar de sus vacaciones cuando estas coinciden con permiso de maternidad, paternidad o baja laboral durante julio y agosto. Educación ha publicado unas instrucciones para aclarar la situación y terminar con la discriminación que sufrían especialmente las docentes interinas cuando el permiso maternal coincidía con el periodo de vacaciones escolares. Durante los últimos meses el sindicato CGT había denunciado públicamente esta situación y había instado a la DGA a tomar medidas.

"La compensación de las vacaciones no disfrutadas por encontrarse en permiso de maternidad o de baja por incapacidad temporal es un derecho reconocido en el ámbito privado y en el caso del funcionariado de carrera. Sin embargo, la administración no reconocía este derecho al profesorado interino que, en estos casos, no podían disfrutar de sus días de vacaciones generados durante un curso de trabajo", explica CGT en una nota de prensa este miércoles.

Más de cuarenta personas se pusieron en contacto con el sindicato para reclamar este derecho. La Dirección General de Personal y Formación del Profesorado ha emitido unas instrucciones en las que reconoce el derecho a las vacaciones generadas del personal interino que encadena vacantes de curso completo. Además, estas instrucciones posibilitan que aquellas personas en esta situación durante el verano del curso 2017/18 puedan solicitar a través de las direcciones de los centros el disfrute del periodo vacacional antes del 30 de junio de 2019.