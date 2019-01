Mejoran los resultados de la FP Básica, pero menos del 50% de los alumnos consiguen la titulación

La FB Básica se implantó en el curso 2014-2015 y parece que va a quedarse en el sistema educativo. Este título se puso en marcha con la Lomce y provocó las críticas de los colectivos docentes, que desde un primer momento alertaron de que esta iniciativa iba a fracasar. Por un lado, implicaba la desaparición de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y, por otro, suponía que los alumnos consiguieran directamente el graduado en ESO y el acceso a la FP Media. A pesar de que los primeros datos muestran una cifra de aprobados bastante inferior a la que se registra en el resto de Formaciones Profesionales, parece que el actual Gobierno no tiene previsto eliminar esta titulación con la nueva reforma educativa.

Según la información publicada por el Instituto Aragonés de Estadística (Iaest) y el Ministerio de Educación, en el curso 2016-2017, un total de 750 estudiantes superaron la FP Básica en Aragón. Esto supone un 74% de aquellos que estaban matriculados en 2º, pero solo un 47,2% de los que, un año antes, habían empezado la titulación. Es decir, menos de la mitad de los que se inscribieron en el curso 2015-2016 consiguieron finalizar sus estudios. La razón no es otra que la elevada tasa de abandono y de suspensos: de 1.590 matriculados en 1º en el curso 2015-2016 se pasó a 1.015 en 2º. Casi 600 se quedaron por el camino y otros 250 no consiguieron terminar el segundo año de la titulación.

A pesar de que estas cifras puedan parecer preocupantes, es necesario destacar que suponen una mejora considerable respecto a los datos registrados durante el primer año de funcionamiento. En 2014 se matricularon 1.438, de los cuales, solo 771 pasaron al segundo curso. Finalmente 529 acabaron con éxito esta etapa educativa. Esto implica que solo el 36,8% consiguieron terminar sus estudios. Un año más tarde, esta cifra se situaba en el 47,2%, por lo que se percibe una mejora en los resultados académicos de la FP Básica.

Una de las razones de este cambio de tendencia es la modificación de la estructura horaria. De este modo, en 2016, los estudiantes de primero añadieron una hora al cómputo de asignaturas propias de la titulación y otra a Prevención de Riesgos Laborales (que hasta ese momento no existía). Por el contrario, estas dos horas se eliminaron de los módulos de Comunicación y Sociedad y de Ciencias Aplicadas.

En segundo, la modificación se realizó en Comunicación y Sociedad, que dejó de tener siete horas para pasar a seis. Esta hora se trasladó a la asignatura de Orientación Laboral, que tampoco existía hasta este cambio. Tutoría mantuvo las dos horas; los módulos propios de la titulación, 15 y Ciencias Aplicadas, seis. "El Departamento ha trabajo especialmente esta legislatura en la FP y valora muy positivamente la mejora de los resultados", detallan desde el Gobierno de Aragón.

¿Cuál es el perfil del alumnado?

Según los datos recabados por el Iaest, el 18,43% de los alumnos se decantan por estudiar la rama de Servicios Administrativos. Otro casi 17% apuestan por formarse en el mundo de la Electricidad y la Electrónica. Cocina y Restauración, Informática y Comunicaciones y Mantenimiento de Vehículos forman parte del resto de las opciones más demandadas (alrededor de un 10% cada una). Todas ellas llevan ofertándose desde el primer curso en el que se puso en marcha esta titulación.

Respecto a sus estudios anteriores, hay que recordar que los jóvenes que acceden a esta formación lo hacen porque no han alcanzado el nivel de Secundaria y la abandonan en 2º o 3º. En concreto, alrededor del 50% de los estudiantes de FP Básica no ha llegado a cursar 3º de ESO, mientras que la otra mitad no ha empezado 4º. Estos datos han ido cambiando en los últimos años, puesto que al inicio de su implantación eran mayoría aquellos que solo habían terminado 2º de ESO. "El objetivo de esta titulación es ayudar a alumnos que tienen dificultades académicas y que buscan una manera rápida de formarse para incorporarse al mundo laboral”, han señalado en varias ocasiones desde el departamento de Sanidad de CSIF Aragón.

La FP Básica continúa en la reforma educativa

De hecho, teniendo en cuenta la premisa de que se trata de alumnos que quieren acceder al mercado laboral, el Gobierno valora positivamente la propuesta de que para acceder no sea obligatorio haber repetido anteriormente; puesto que implica la pérdida de un año académico.

Actualmente, el acceso a la FP Básica requiere de varias condiciones: tener entre 15 y 17 años; haber cursado el primer ciclo de ESO o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso; haber sido propuesto por el equipo docente para incorporarse a esta titulación y haber aplicado antes todas las medidas educativas previstas en la ley, lo que incluye la repetición.

Sin embargo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha mostrado su disposición a incluir en la reforma educativa (también conocida como Ley Celaá por la actual ministra) la enmienda presentada por la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) para que los menores no tengan que repetir obligatoriamente un curso antes de ser propuestos para acceder a la FP Básica. La incorporación de esta enmienda pone en relieve que con la derogación de la Lomce no se prevé eliminar esta etapa educativa.