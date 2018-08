Aragón es la comunidad con mayor porcentaje de tabletas en el aula, pero su uso se reduce

En 2003, Aragón se convirtió en la primera comunidad en utilizar tabletas digitales para el aprendizaje escolar. Una medida que comenzó en el Centro Rural Agrupado (CRA) de Ariño (Teruel) y que poco a poco se fue expandiendo a otros colegios e institutos. De hecho, según los datos recogidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el curso 2009-2010, casi el 30% de los dispositivos electrónicos que había en las aulas aragonesas eran tabletas digitales. Esta cifra alcanzaba el 50% en los centros de Primaria sostenidos con fondos públicos.

Con los años, su peso en los colegios aragoneses se ha ido diluyendo, hasta situarse en el 17,4% actual, lo que supone unas 12.100 tabletas. En el momento de máxima difusión se llegaron a superar las 13.600 unidades. Aún así, Aragón es la comunidad española en la que las tabletas digitales tienen una mayor representatividad. Ejemplo de ello es que en Murcia, Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha y Galicia ni siquiera suponen el 5% del total de dispositivos electrónicos.

Que la comunidad aragonesa cuente cada vez con un menor número de tabletas digitales no implica que la DGA haya decidido no apostar por las nuevas tecnologías dentro del aula. Su menor uso y compra se vio afectado por la desaparición del programa Escuela 2.0. No obstante, el número de ordenadores que los alumnos tienen a su disposición ha seguido aumentando en este periodo, aunque de manera más pausada. Según los últimos datos facilitados por el Instituto Aragonés de Estadística (Iaest), en el curso 2012-2013 hasta 50.446 ordenadores eran utilizados por estudiantes, una cifra que en el 2016-2017 (último curso del que se tiene información) ascendía a 53.455.