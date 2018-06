Prohibidos los relojes inteligentes y permitidas las sartenes en las oposiciones de educación

Según detallan fuentes de la consejería de Educación, Cultura y Deporte, esta es la única prohibición que se ha implantado de manera generalizada en todas las especialidades. Posteriormente, cada tribunal es el encargado de poner criterios más específicos (si lo considera oportuno), relacionados con los bolígrafos, las calculadoras o incluso las sartenes. Aunque en un principio parezca extraño que un tribunal acepte el uso de sartenes, no lo es tanto cuando se tiene en cuenta que la Oferta de Empleo Público incluye 11 plazas de Cocina y Pastelería. Está previsto que un total de 122 personas se presenten al llamamiento del día 23 y que el lunes, 25 de junio, a las 9.00 realicen la parte práctica de la primera prueba en el CPIFP San Lorenzo de Huesca.

Para esta fase es necesario que los opositores se presenten uniformados conforme la normativa relativa a la manipulación de alimentos. Además, deberán portar sus propias herramientas de trabajo (como cuchillos, espátulas, bastidores y mangas pasteleras), una sarten apta para fuegos de gas (preferiblemente de 12 y 22 centímetros de diámetro) y una tabla de corte de pequeño tamaño. Por el contrario, está prohibido el uso de material de cocina cuyo funcionamiento sea eléctrico o electromecánico. El tiempo desarrollo de la prueba será de 5 horas, en los que habrá un breve periodo de tiempo para tomar algún alimento. Además, los tribunales facilitarán un botellín de agua a cada participante.

Un día después, el 26 de junio, deberán realizar la prueba los aspirantes a alguna de las 12 plazas de Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas. El llamamiento será a las 8.00 y la prueba constará de cuatro prácticas (dos de mecanizado en torno y dos de realización de un programa de CNC o diseño de montaje). El candidato tendrá un total de dos horas y media para elegir y ejecutar una opción de torno y otra de programa. En este caso, serán los propios docentes los que se lleven la botella de agua y los alimentos necesarios.

Durante el tiempo que dure la prueba no podrán utilizar el teléfono móvil. Por el contrario, sí que se permitirá el uso de determinadas herramientas para cilindrar exteriores, ranurar, trozar y mandrinar. Asimismo, será necesario que lleven el Equipo de Protección Individual, un pide de rey universal (de unos 150 milímetros) y una calculadora científica no programable. Este requisito no solo es necesario para esta especialidad, si no que también se exige en otras como Matemáticas , Física y Química, o Biología.

Bolígrafos y lapiceros, cuestiones comunes

En Matemáticas solo se permiten bolígrafos negros y azules (no borrables), lápiz, goma, regla, compás y la citada calculadora no programable. En Física y Química se mantienen todos estos requisitos, eliminando el compás. Por su parte, Biología y Geología no se especifica el color del bolígrafo, aunque sí que se exige que no se pueda borrar. Además, se puede llevar lapicero, goma, regla, transportador de ángulos y una calculadora no programable. El tribunal de Economía solo permite llevar el bolígrafo y la calculadora; mientras que en Dibujo se detalla que el simplemente se podrá utilizar el papel de soporte facilitado. Esta información se repite en Sistemas y Aplicaciones Informáticas, donde se añaden los lenguajes y herramientas que se puede utilizar: JavaScript, HTML, CSS, SASS, Bourne, Bash, PowerShell y las programas ofimáticos (Microsoft Office, LibreOfifice y OpenOffice).

En Tecnología se incluyen variables similares: material de escritura, escuadra, cartabón, regla graduada y compás en la parte A; mientras que en la B solo se contempla el uso de bolígrafo y papel. Asimismo, el tribunal incluye una aclaración: “En la parte B del ejercicio práctico, se pedirá el desarrollo técnico del proyecto o el análisis del objeto propuesto, además de la aplicación didáctica correspondiente”. En Instalaciones Electrotécnicas, para una prueba de tres horas, solo se permite llevar una calculadora (científica y no programable), material de dibujo para el trazado de esquemas eléctricos y bolígrafos de colores (prohibido el rojo). El único tribunal que permite, de manera expresa, el uso del bolígrafo rojo es el de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales.

En Mantenimiento de Vehículos hay hasta tres horas de examen, en las que se puede utilizar un bolígrafo azul, regla, transportador, compás y calculadora. Algo similar a lo que ocurre en Proceso de Gestión Administrativa (bolígrafo azul o negro y calculadora científica no programable) o Técnicas y Procedimientos de la Imagen (bolígrafo azul y calculadora). Asimismo, en Hostelería y Turismo piden material de escritura y una calculadora no científica ni programable, al tiempo que prohíben el uso del móvil. También incluye esta prohibición de manera expresa el tribunal de Informática, que añade otras cuestiones como calculadoras, mochilas, bolsos y objetos similares.

Operaciones de Producción Agraria

Los 299 aspirantes a una de las 9 plazas que se convocan ya saben que la primera parte de la prueba se desarrollará el 23 de junio a las 16.00 y que la segunda tendrá lugar el 26 de junio a las 9.00. En este caso se evaluará el manejo, mantenimiento y la manipulación de maquinaria pequeña (como una motosierra o una desbrozadora). La calificación obtenida será la media aritmética de las dos fases, puntuadas ambas de 0 a 10 puntos. Es necesario alcanzar, al menos, 2,5 puntos en cada una de ellas. Su duración, en conjunto, no puede superar las dos horas.