Los contrarios al ICA prometen utilizar "todas las vías legales" contra el impuesto

La protesta pretendía hacer ver que la sociedad “no se da por satisfecha” con el ‘no’ de la DGA a los más de 40.000 recursos presentados y que el problema “sigue vivo”. La RAPA ha anunciado que utilizará “todas las vías legales” contra el ICA y que intensificará las movilizaciones pasado el verano, momento en que se espera que empiecen a girarse los recibos de 2017 en Zaragoza. “Estamos en un momento clave. Queda menos de un año para acabar la legislatura y nos tememos que van a ser cuatro años perdidos. El Gobierno de Aragón está haciendo oídos sordos a la protesta expresada por unos 50.000 hogares zaragozanos”, ha asegurado Enrique Gracia, portavoz del colectivo.

A su entender, el impuesto “no es consecuencia de la distribución de la población en Aragón, sino de una mala administración". “Hay que cambiar el modelo y su forma de financiación”, ha dicho. La agrupación critica que el presidente autonómico, Javier Lambán, “no haya dado ningún paso” y que esté “en una permanente huida hacia adelante”. “Tienen que ser los políticos quienes resuelvan este asunto, pero no se puede ignorar la movilización social, que continuará mientras la solución política no se produzca”, ha afirmado José Ángel Oliván, otro de los portavoces de la RAPA.

En su opinión, el Ejecutivo PSOE-CHA debe “dotar de contenido a la comisión parlamentaria del ICA”. “Es un problema que atañe a todos los aragoneses, no se puede resolver solo entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza”, ha dicho. El propio Santisteve ha calificado de “tomadura de pelo” el hecho de que Lambán vaya a pactar una reforma de Sucesiones que supondrá una merma de 40 millones de euros para las arcas autonómicas “cuando está gravando a todas las clases zaragozanas con el ICA”. “Se puede hablar y negociar, pero hay que hacerlo con lealtad hacia los ciudadanos que han pagado su depuración de aguas”, ha subrayado.

A este respecto, ha advertido que el Ayuntamiento no hablará del ICA en la Bilateral hasta que se cierren temas como el tranvía, el sellado del vertedero o los usos de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. “Todos estos puntos son previos a la ley de capitalidad. Lo que no se puede hacer es estar permanentemente en el punto de salida. Si hemos hablado ya de estos temas y hay compromiso de realizarlos, cuando se hayan realizado avanzaremos en los demás. Mientras tanto, es como un brindis al sol. Una tomadura de pelo”, ha resaltado.

Santisteve ha abogado por “respetar los planteamientos de los agentes sociales” y ha señalado que, para empezar a negociar, antes tiene que llegar una propuesta formal por parte del Ejecutivo autonómico. “No decimos que no al pago de impuestos ambientales, pero no se puede destinar ese dinero a pagar pufos”, ha explicado.