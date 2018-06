El Ayuntamiento tensa la negociación con la DGA de los acuerdos de la comisión bilateral

Además de resolver los usos compartidos de los juzgados y el sellado del vertedero, el Consistorio pide que la DGA ceda dos solares (para un centro cívico en Parque Goya y para huertos en Movera). Reclama por otro lado la búsqueda de soluciones para el centro educativo Ricardo Mur de Casetas, afectado por una dolina.

Así responde a la carta que Guillén dirigió la semana pasada al Consistorio para plantearle los puntos que se deberían incluir en el orden del día de la bilateral. Para la DGA es condición ‘sine qua non’ firmar un convenio para que el Ayuntamiento facilite el cobro del ICA, a cambio de una compensación de entre dos y cuatro millones de euros que se podría destinar a reducir el recibo o a obras.

La DGA defendió aprobar las bases de un convenio económico bilateral, que incluiría el fondo de capitalidad (8 millones) y las cuantías previstas para los convenios relativos a educación y derechos sociales. Ese convenio haría referencia al ICA, un impuesto cuyo cobro rechaza el gobierno municipal de ZEC. Además, el Ejecutivo planteó la necesidad de rubricar otro acuerdo para impulsar el coche eléctrico.

En su carta, Rivarés expresa "dudas" sobre estos tres asuntos. Afirma que "nunca" ha recibido ninguna propuesta de convenio del ICA. El edil cita la oferta de acuerdo que planteó la DGA en 2015 y que defendía que habría fondos autonómicos para obras de depuración. Respecto al coche eléctrico, afirma: "Me gustaría saber si estáis haciendo referencia al convenio propuesto hace meses junto a la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento y que no llegasteis a firmar y que dio origen a la Mesa de Movilidad Eléctrica".

Recuerda que "la comisión bilateral no tiene que aprobar las bases" de un convenio económico sino el acuerdo "en sí". "Las competencias que viene ejerciendo este Ayuntamiento en materia de educación y servicios sociales y que corresponden al Gobierno de Aragón pueden verse seriamente comprometidas en caso de retraso en la firma", indica. Y lanza un último dardo al decir que tras la bilateral se pueden "establecer grupos técnicos de trabajo sobre temas de patrimonio como sugeriste y luego suspendiste".

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, se mostró dispuesto a incluir los asuntos que propone el Ayuntamiento, pero recordó que hay un acuerdo "verbal" con Rivarés para crear dos grupos de trabajo en los que concretar los acuerdos de la bilateral: uno sobre los asuntos patrimoniales, que interesa al Consistorio, y otro sobre el ICA, que es la exigencia de la DGA. "Estamos esperando que fije día y hora", dijo Guillén, que dijo que los grupos de trabajo deben ser previos a la bilateral.

Pero dejó claro que antes de la bilateral no solo se va a hablar de las cuestiones patrimoniales, sino también del ICA. "Si no lo aceptan, no hay comisión bilateral", dijo Guillén, que pidió al Ayuntamiento que facilite los datos para cobrar el impuesto: "Hay que hablar de sus asuntos, pero del ICA también. Es un elemento clave".