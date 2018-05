IU Aragón insta a aislar al PP de las instituciones y pide a PSOE-CHA que miren hacia la izquierda

El coordinador general de IU Aragón, Álvaro Sanz, ha instado a aislar al PP en todas y cada una de las instituciones en las que está representado tras la sentencia del caso Gürtel que, en su opinión, "determina con claridad meridiana que el PP es una organización delictiva". Ha expresado, además, su satisfacción por una sentencia que demuestra que "había una trama sistemática de corrupción más propia de una mafia que de una organización política llamada a gobernar el común de todos y de todas". La coyuntura política nacional ha centrado la reunión que ha mantenido este sábado la coordinadora de IU Aragón, en la que también se han analizado las perspectivas de cara a las elecciones de 2019 y la confluencia con Podemos. Sanz ha reiterado el apoyo de Unidos Podemos a la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez. "Lo que queremos es echar a Rajoy y al PP ya", ha señalado.

También se ha referido a la situación de Aragón, para criticar el acuerdo que el PSOE ha alcanzado con Ciudadanos para reformar el impuesto de Sucesiones. En este sentido, Sanz ha solicitado al Ejecutivo PSOE-CHA que mire a su izquierda y "no se someta a tentaciones" y que evite caer en "el electoralismo barato" porque, con la sentencia del caso Gürtel y la moción de censura presentada, "no se puede desaprovechar esta oportunidad porque nos jugamos no un gobierno sino las próximas generaciones"

No ha querido pronunciarse Álvaro Sanz sobre la consulta activada en Podemos, en la que las bases deben decidir si consideran que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General de Podemos y de la Portavocía parlamentaria, tras la polémica suscitada por la compra de un chalé de 600.000 euros en la sierra madrileña. El coordinador de IU Aragón ha manifestado que "es momento de hablar de la moción de la Gürtel, de la regeneración democrática del país, no de las soluciones habitacionales".