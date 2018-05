Unos 15.000 inscritos en Podemos-Aragón pueden votar si Iglesias y Montero deben irse

El secretario de Organización, Pablo Echenique, no aclaró este lunes ni el coste de la consulta ni cómo se llevará a cabo la verificación de los resultados. Dijo que se hará de "forma correcta", como en anteriores consultas, y se dejará en manos de una empresa externa, sin concretar

Las consultas realizadas hasta el momento en Aragón no han destacado por una participación masiva. El último proceso, en el que las bases decidieron apoyar que Podemos se presente a las autonómicas con IU, participaron 2.324 (el 15%). Y es de las más elevadas. En las primarias participaron 1.610, poco más del 10%. Resulta, por tanto, imposible vaticinar qué interés suscitará en las bases de Podemos-Aragón la consulta que propusieron el sábado, y de urgencia, Pablo Iglesias e Irene Montero.

En la Comunidad hay voces discordantes al respecto. De un lado está Maru Díaz, portavoz podemista en las Cortes, que lamentó este lunes el límite al que se está llegando en relación a las cuestiones privadas de la vida personal de dos compañeros de partido. Le parece "increíble" el hecho de tener que realizar una consulta a los inscritos para que opinen si mantienen su "credibilidad" para seguir dirigiendo el partido.

Pablo Híjar (IU), concejal de Vivienda y Deportes de ZEC, confluencia de los podemistas en el Ayuntamiento de Zaragoza, señaló que su "modelo de vida" no encaja con la compra de un chalé como el de Iglesias y Montero y que, además, no le darían la hipoteca. Más enigmática es la opinión del líder de Podemos-Aragón, Nacho Escartín, en su blog, en el artículo ‘Sobre coherencia y casorrones’. Aunque prefiere no juzgar a sus compañeros de partido, considera que "Pablo e Irene no son unos ‘compas’ cualquiera, son dos de los más conocidos, famosos, líderes, portavoces y responsables máximos", y por eso ve natural que se reflexione, opine y debata sobre eso.

Como persona "implicadísima" en Podemos, Escartín reconoce que sí le preocupan dos cosas que considera importantes para ganar las instituciones: "La estética, el deterioro de la imagen pública de nuestros líderes más conocidos y, por otro lado, el descrédito de algunos de los principios que más nos identifican y diferencian de la ‘casta’".