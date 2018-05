Los sindicatos critican el traslado de los funcionarios de la DGA

Los sindicatos UGT y CSIF Aragón criticaron ayer la medida que va a adoptar el Gobierno de Aragón de trasladar a 70 funcionarios a puestos fijos fuera de Zaragoza, de los 165 que aprobaron de la última convocatoria y que desde el pasado 18 de marzo se encuentran en destinos provisionales.

Antonio Herrero, de UGT, afirmó que la DGA debería convocar antes las plazas de jefatura de negociado y de sección para cubrir después las vacantes de fuera de Zaragoza con los puestos en base, tal como reclaman los funcionarios afectados. Coincide con la reivindicación de los estos en sus reclamaciones remitidas a Función Pública, ya que consideran que así quedarían las vacantes realmente existentes.

En este mismo sentido se expresó también Pablo Asín, presidente de CSIF Aragón, para quien la aplicación de la ley debería resolver cada año los concursos de traslados, "y no se puede justificar que no hay personal para realizarlos". Al no cumplirse esta norma desde hace cinco años, la Administración autonómica se encuentra con una situación que puede provocar perjuicios a los funcionarios que se tengan que marchar de Zaragoza para ocupar sus puestos de base.