Podemos e IU censuran el giro del PSOE por su pacto en Sucesiones con C's

Podemos e IU han lamentado el giro del PSOE en su política fiscal al pactar con Ciudadanos una reforma en Sucesiones que, en su opinión, sólo beneficia a quienes más tienen, no a la clase media, y que pondría en riesgo las inversiones pactadas en los presupuestos de este año.

En una rueda de prensa, el líder de Podemos, Nacho Escartín, ha tachado de "política ficción" el anuncio de Ciudadanos, formación a la que ha acusado de iniciar la campaña a un año de las elecciones, porque sólo cuenta con 5 diputados en las Cortes, que sumaría 23 con los 18 del PSOE sobre un total de 67.

"No hay nada hoy que se haya aprobado que se pueda imponer a los aragoneses y que se pueda evaluar con rigor" respecto a una modificación de Sucesiones que va "en dirección contraria" a atender las demandas sociales, como las que ayer expresó en la calle la provincia de Teruel.

Una decisión, ha añadido, que puede "hacer saltar por los aires" la política de acuerdos presupuestarios y de inversiones que han de concretarse este año entre Podemos y el Gobierno.

Ese pacto, ha incidido, pone en riesgo ingresos por 40 millones de euros, que "son directamente recortes" que se tendrían que explicar y, en ese sentido, ha advertido de que el presupuesto incluye diversas partidas en infraestructuras educativas y sanitarias, como los hospitales de Teruel y de Alcañiz, y algunas de ellas "pueden estar en riesgo".

A eso se une el recorte de 25 millones de euros por el incumplimiento del déficit de 2017, de forma que son 65 los millones que están en riesgo.

"Si Lambán se tira a los brazos de Ciudadanos no puede ser a costa de la progresividad de un impuesto que redistribuye la riqueza", beneficiando únicamente al 3 por ciento de la sociedad aragonesa que paga el impuesto en detrimento del 97 por ciento restante, ha enfatizado Escartín.

Para este diputado, Ciudadanos "se ha quitado la careta", como "claro recambio del PP", y Lambán empieza a acercarse "con mucha claridad" al modelo del PP en Madrid de Cristina Cifuentes, quitando los impuestos a los "ricos" y dejando de ejecutar partidas educativas, advirtiendo, además, que para este acuerdo no contarán con el voto de los 14 diputado de Podemos.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Maru Díaz, ha insistido en que no sabe con quien se relaciona Ciudadanos porque las gerencias que plantea no afectan a la clase media, y ha lamentado que el PSOE admita ahora una reducción de ingresos de 40 millones cuando dice que no hay 12 millones de euros para modificar el Impuesto de Contaminación de las Aguas que plantea su grupo.

Por su parte, la diputada de IU, Patricia Luquin, ha lamentado el giro en la política fiscal del PSOE, que ha tachado de "elitista", en la que queda clara la definición de la clase media en Aragón en el 10 por ciento de la población y el 90 por ciento restante vuelve a "amanecer como clase trabajadora".

Este anuncio, ha dicho la parlamentaria, supone la constatación de que ya se ha entrado en campaña electoral y de que el PSOE "se ha columpiado hacia la derecha" con una propuesta que no tiene visos de salir adelante, poniendo "las luces largas" en sus relaciones.

Ha advertido, además, de que alguien tendrá que explicar las afecciones a la sanidad, la educación o los servicios sociales por la merma en la recaudación por Sucesiones, unida al recorte de 25 millones por incumplir el déficit conocido hoy, "un día nefasto" para Luquin.

IU va a seguir manteniendo que no es necesario modificar este impuesto porque grava a las rentas más altas y por tanto no lo apoyará, ha avanzado Luquin, quien desconoce cuánto hay de estrategia política en este acuerdo, dado que el PSOE "sabe sumar" y con Ciudadanos no llega a la mayoría.

Ha criticado, asimismo, que los socialistas, que hasta ahora habían mantenido "cierto grado de dignidad" en su política fiscal, entren en el "mercadeo" en el que han entrado la formación en todas las comunidades.

Ante esta situación, ha pedido a Lambán que explique este acuerdo, porque será complicado que el Gobierno deje de llevar a cabo determinadas actuaciones diciendo que no tiene dinero suficiente, después de renunciar a 40 millones de ingresos por Sucesiones.