C's Aragón propone una bonificación del 99% en el impuesto de Sucesiones para el primer millón de euros

Ciudadanos Aragón ha propuesto a la DGA una bonificación en el impuesto de Sucesiones del 99% para el primer millón de euros condicionado a que haya un patrimonio preexistente inferior al millón de euros. En donaciones, plantean que los padres que están dando dinero a sus hijos para la compra de una vivienda habitual se puedan acoger a bonificaciones fiscales y que los primeros 200.000 euros estén exentos de tributación. También proponen que se aumente a medio millón de euros el límite para aquellos que quieran ayudar a sus hijos o cónyuges a poner en marcha negocios, porque C's entiende que "puede propiciar una mejora de la actividad económica", según ha indicado el diputado Javier Martínez, tras una reunión, a la que ha acudido junto a la portavoz de C's en las Cortes, Susana Gaspar, con el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno.

La propuesta elaborada por Ciudadanos para reformar el impuesto de Sucesiones, que es similar a la que se aplica en Andalucía, busca poner soluciones a problemas como el que surge cuando la persona que fallece vivía en una residencia y la familia necesitaba alquilar ese piso para poder pagarla. En ese caso, ahora los que heredan tienen que pagar porque nos se considera vivienda habitual. "Tenemos que intentar perfeccionarlo", ha indicado Martínez, que también ha confirmado que van a intentar introducir un pequeño matiz porque, cuando se trata de empresas, se condiciona a que el negocio siga vivo durante cinco años. Ciudadanos buscará incluir que, en el caso de que haya causas de fuerza mayor que provoquen el cierre de la empresa, no se encuentre el heredero con la carga de tener que asumir el impuesto de Sucesiones y Donaciones, en una especie de "segunda oportunidad".

Estos son algunos de los objetivos que se fija Ciudadanos para reducir ese impuesto en Aragón, y que las clases medias no paguen. Ahora se abrirá un proceso de negociación. C's ha solicitado al Gobierno de Aragón que el proyecto de ley esté listo en dos meses, para que una tramitación rápida permita que el cambio pueda entrar en vigor este mismo año, a partir de octubre porque no se pueden reducir los ingresos previstos en los presupuestos. C's solicitó un informe hace tres meses para poder elaborar su propuesta porque "existía margen" para reformar el impuesto de Sucesiones. Con esta reforma se reducirían entre 35 y 50 millones de euros los ingresos de la DGA a través de este tributo. A la comisión que analizará la reforma de Sucesiones, llegarán aportaciones de otros grupos parlamentarios. Martínez ha defendido que el objetivo debe ser común para todos: "Que aquellos que tengan que heredar no tengan que pagar si no es completamente necesario". C's considera que el dinero que dejará de recaudar el Ejecutivo autonómico se podrá compensar por el dinero de más que está recibiendo en los últimos años a través de la financiación autonómica.