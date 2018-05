El PSOE se reúne de urgencia con CHA por la polémica de Sucesiones

Minutos antes del encuentro, en el marco de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno, Vicente Guillén, ha asegurado que “cualquier discrepancia que haya podido haber está solucionada” y que CHA votará a favor de la propuesta. Ha anunciado, además, que el texto será aprobado “pronto” en Consejo de Gobierno. No se descarta, de hecho, que pueda haber uno de carácter extraordinario esta misma semana.

En relación al número de votos necesarios -en estos momentos solo darían su ‘sí’ PSOE y Ciudadanos- ha recalcado que “queda mucho tiempo” y que “la obligación del Gobierno es buscar mayorías con aquellos partidos que estén dispuestos a colaborar y debatir”. En su opinión, formaciones como el PP están “enfadadas” por que consideraban que este impuesto les daría “artillería suficiente” para socavar al Ejecutivo hasta el final de la legislatura. “El Gobierno está dispuesto a llegar a los máximos acuerdos con todos los grupos, incluido Podemos”, ha señalado.

Guillén a criticado a quienes aseguran que el Ejecutivo PSOE-CHA no va a tener mayoría sin conocer la propuesta. “Con los impuestos no se puede jugar, y con los ciudadanos, menos. Sucesiones no puede ser un arma arrojadiza”, ha insistido. También se ha referido a la decisión de Podemos de no continuar en la ponencia parlamentaria de la Ley de Renta Social Básica. “Nos ha sorprendido mucho”, ha reconocido.

El también consejero de Presidencia ha asegurado que el Gobierno de Aragón “lleva tres años cumpliendo su compromiso” y que si el proyecto está paralizado “no es por culpa del Ejecutivo”. “Lo que más nos sorprende es que en las Cortes Valencianas sí han aprobado un texto parecido. Podemos debe hacer una reflexión, está perjudicando a quienes más han sufrido por la crisis”, ha dicho.