Los turolenses reclaman este domingo en Zaragoza más inversiones para sacar a la provincia del olvido

Pero no es una más de las numerosas manifestaciones que Teruel Existe convoca con el apoyo de los agentes sociales y económicos de la provincia (hace un año tuvo lugar una de las más participativas con la presencia de 6.000 manifestantes). En esta ocasión y apoyados por más de 80 colectivos e instituciones, que se han ido adhiriendo a esta convocatoria en las últimas semanas, la plataforma ciudadana cree necesario que las instituciones tomen conciencia de una vez por todas sobre la situación que atraviesa la provincia, abocada a la desaparición si no se adoptan medidas urgentes, según los convocantes.

El detonante que activó la rebelión ciudadana fueron los retrasos en los proyectos de los hospitales de Alcañiz y Teruel, en tramitación desde hace más de una década, así como la falta de un servicio de radioterapia que evite a los pacientes oncológicos largos desplazamientos para poder recibir el tratamiento. Las demoras en la construcción de los complejos sanitarios y, sobre todo, las contradicciones de los gobernantes, que han justificado la tardanza de estos proyectos con largos y farragosos trámites administrativos, han sido, según el presidente de la Federación de Vecinos San Fernando y uno de los principales activistas del movimiento vecinal de Teruel, Pepe Polo, la "gota que ha colmado el vaso".

Pero también la demanda de un ferrocarril moderno y competitivo protagonizará este domingo la movilización. A ella se suman las reivindicaciones de unas ayudas justas para el campo, de alternativas industriales a la agonizante minería del carbón y de medidas específicas para acabar con la galopante despoblación.

La movilización arrancará a las 11.00 de la calle de Ramón Pignatelli, junto a la sede de la DGA, y lleva el lema ‘Salvemos Teruel’. Está respaldada por colectivos de diferentes signos políticos, como el Ayuntamiento turolense, que aprobó firmar un documento de adhesión. La alcaldesa, Emma Buj, reconocía que Teruel "lleva décadas de reivindicaciones por las carencias que sufre en todos los ámbitos". Buj, sin embargo, no estará este domingo en las calles de Zaragoza. "Creo –se justificaba– que mi papel está más en los despachos, y entiendo que mi presencia, además, podría politizarse". El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Teruel, José Ramón Morro, ­cuyo grupo fue el único que no firmó el documento de adhesión, confesó que este domingo estará en la manifestación. Pero agregó que su formación decidió no adherirse por considerar que las protestas no se deberían ceñir al Gobierno de Aragón, sino extenderse a otras instituciones.

Entre los apoyos que ha recibido la plataforma hay que destacar la del obispo de Teruel, Antonio Gómez Cantero, con una carta que ha logrado conmover a todos. En el escrito, el prelado insta a los vecinos de todos los pueblos a que hagan tañer "a rebato" las campanas de las iglesias a las 11.00.