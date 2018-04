Decenas de agricultores siguen reclamando al Ministerio daños por las últimas riadas

Decenas de agricultores y ganaderos de la ribera siguen reclamando al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente daños provocados por las últimas riadas. También hay juicios abiertos por inconformidad en las tasaciones, una vía que podría tardar años en cerrarse. La "mala" experiencia de avenidas como la de 2013 lleva a los sindicatos y productores agrarios consultados a exigir "rapidez" al Gobierno de España y al de Aragón para recuperar cuanto antes la normalidad. Los hay, no obstante, que aún no han podido acceder a sus campos.

Jaime Escanero, agricultor de Alfajarín, reclama 103.000 euros por daños "en cultivos e infraestructuras". No contar con ese dinero, que exige desde 2013, le ha obligado a pedir préstamos. "He vivido ahogado bastante tiempo. Me lo han denegado en varias ocasiones, pero yo sigo reivindicándolo", reconoce.

El problema está en que la crecida de ese año se consideró ordinaria. "El Ministerio me ha dicho que no tengo derecho, pero yo estoy convencido de lo contrario. Tengo todo documentado", explica. Su caso, en manos de Jesús Jordán, abogado de la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón (Araga), aún no ha entrado en la vía judicial, aunque no descarta recurrir a los tribunales si el Gobierno de España no cambia de parecer. Jordán sostiene que si una persona se expone a una situación de riesgo "por acción u omisión" de la Administración puede reclamar daños "por responsabilidad patrimonial".