El autor del atropello mortal de Tudela se queda sin carné y pagará 213.111 € a las víctimas

El joven reconoció su "gran error", pidió perdón y pactó una condena que le mantendrá una larga temporada en el centro penitenciario de la capital navarra, donde lleva ingresado desde que se produjo el accidente, el 16 de abril de 2017. Sin embargo, su aseguradora discutía el importe de la responsabilidad civil, lo que obligó a celebrar la vista para valorar los daños y resolver la cuestión económica. Como responsable directa, la compañía tiene obligación de resarcir a los perjudicados del fatal accidente. Pero la sentencia deja claro que el encausado circulaba aquel día de forma temeraria e influenciado por el consumo de cocaína y marihuana, por lo que Reale podrá ejercer ahora acciones contra él para reclamarle el importe de las indemnizaciones.

La magistrada ha impuesto al acusado indemnizaciones muy parecidas a las que planteaban la Fiscalía y la acusación particular, que en nombre de los padres del atropellado ejercía la letrada Carmen Cifuentes. Así, las cuantías más elevadas corresponderán a los padres de Carlos Pellejero, que recibirán un total de 181.644,07 euros. La partida incluye el perjuicio personal, los gastos de tratamiento médico y de psicoterapia y el importe del sepelio.

La novia sigue recuperándose

Además de al joven zaragozano, Abel Las Peñas arrolló con su coche a Claudia C. C., novia del fallecido y también de 20 años, y a una amiga de ambos, Mayte P. R., de 21. Durante su declaración en el juicio, la primera reconoció que aún no ha podido superar lo ocurrido. "Todavía veo venir se coche hacía mí; todavía lo veo a él muerto a mi lado", relató la chica, que es de Tudela pero estudia en la Universidad de Zaragoza.

Como consecuencia de la embestida del vehículo, la víctima salió proyectada a 15 metros de distancia y sufrió lesiones tanto físicas como psíquicas que le impidieron retomar los estudios hasta pasados cinco meses del accidente. Según recoge la sentencia, aunque los dolores que le causó el latigazo cervical ya han remitido, el trastorno adaptativo persiste y deberá seguir en tratamiento.

El fallecido y la joven no eran pareja de hecho ni vivían juntos, pero reconoce la juzgadora que, como novios, tenían un proyecto de vida en común que se vio truncado. De ahí que considere proporcionada la cuantía de 23.444 euros que reclamaba la acusación particular, también a cargo de Carmen Cifuentes. La compañía aseguradora le había abonado hasta ahora menos de la mitad.

La tercera atropellada fue transportada en el capó del coche varios metros, hasta que el conductor hizo un giro brusco para hacerla caer al suelo. Para esta chica, la magistrada ha fijado una indemnización de 8.023 euros. La sentencia todavía puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial.

