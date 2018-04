El conductor que mató al joven zaragozano en Tudela lamenta su "gran error" y acepta 4 años y 3 meses de cárcel

Cuatro años, tres meses y un día de prisión. Esa es la pena que ha aceptado este martes Abel Las Peñas Calvo, el conductor que circulaba de forma temeraria y bajo el efecto de las drogas cuando atropelló y causó la muerte del joven zaragozano Carlos Pellejero, de 20 años, durante la romería de la fiesta del Cristo de Tudela, el 16 de abril de 2017. El claro arrepentimiento del acusado, de 30 años, ha hecho que el juicio celebrado en la ciudad navarra durase mucho menos de lo previsto, ya que al asumir los hechos y aceptar los delitos que se le imputaban tan solo ha sido necesario que declararan las otras dos chicas que resultaron lesionadas en el accidente y los padres del fallecido. Y lo han hecho porque las partes no se han puesto de acuerdo en cuanto al importe de las indemnizaciones, puesto que la compañía aseguradora considera que los daños han sido cubiertos y no lo entienden así las acusaciones.

"Pido perdón a las víctimas y a Dios, porque me siento muy arrepentido. Ni este chico ni las otras víctimas merecían lo que pasó. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo, porque me pondría en su lugar. Pero no puedo. Por eso, si la familia me lo permite, cuando salga de prisión me gustaría ayudarles en lo que pudiera. Porque esto ha cambiado también mi vida y yo ya no soy el mismo", ha dicho el vecino de Milagro cuando la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona le ha permitido hacer uso de su derecho a la última palabra. Entre sollozos, el joven ha querido aprovechar también su intervención para concienciar al resto de conductores. "Para que no cometan el gran error que yo cometí", ha apostillado.

El fiscal y las acusación particular, que en nombre de los padres del fallecido ejerce Carmen Cifuentes, pedían inicialmente penas de entre siete años y medio y nueve, además de multas por más de 7.200 euros e indemnizaciones que en conjunto superan los 200.000 euros. Pero ambas se han dado por satisfechas, puesto que, en su arrepentimiento, el acusado ni siquiera ha defendido la atenuante de drogadicción (dio positivo en cocaína y en cannabis). El conductor que causó el atropelló mortal también ha reconocido ser autor de un delito de omisión de socorro, puesto que no se detuvo a auxiliar a las víctimas tras arrollarlas con su coche. Pero lo cierto es que muchos tribunales, cuando en el escenario de los hechos hay más personas que pueden atender a los heridos, no condenan por este delito. Y en este caso eran numerosos los grupos de amigos que regresaban a Tudela por el camino de Las Norias tras pasar un día de fiesta en el Soto de Traslapuente.