El invierno se despide con bajas temperaturas y hasta 10 cm de nieve

No hagan todavía el cambio de armario. Este invierno , al que tanto le costó llegar, no tiene demasiada prisa por dejar paso a la primavera y se despide con un nuevo temporal de frío que si este pasado domingo ya se empezó a dejar notar, a partir del lunes se recrudece. Hay alerta por nevadas en las tres provincias hasta el final de la jornada , que podrían dejar un espesor acumulado de hasta 10 centímetros en el Pirineo oscense . Además, el frente frío que ya recorre la Península hará caer las temperaturas de forma más acusada en las últimas horas del día.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que las precipitaciones más intensas serán en el Pirineo oscense, donde la cota se situará entre los 800 y 1.000 metros, con un espesor de hasta 10 centímetros. Hasta 5 centímetros se prevé que puedan dejar estas precipitaciones en la Ibérica zaragozana, por encima de los 800 y 1.000 metros, y también en las zonas turolenses de Albarracín y Jiloca, Gúdar y Maestrazgo.

Pero el elemento blanco también puede aparecer en otros puntos de la Comunidad, aunque con menor intensidad. En la comarca de las Cinco Villas, según informa la Aemet, se espera que el manto nivoso alcance los 4 centímetros de espesor. Una fina capa de nieve, de hasta 2 centímetros, puede cubrir algunas áreas del centro de la provincia de Huesca.

Para salir a la calle toca volver a abrigarse un poco más, porque cuando no brille el sol el día no promete ser demasiado apacible al aire libre. Las temperaturas máximas serán muy parecidas a las que se vivieron el domingo y los 15 grados también se alcanzarán este lunes en Zaragoza capital y otras poblaciones como Pinseque, Utebo y Zaidín. No corren la misma suerte las mínimas, que caen tres grados. El récord lo marcó ayer Benasque con -5 grados y hoy el termómetro bajará hasta los -7°C. Asimismo, los registros negativos de hasta -5°C se rubricarán en Sallent de Gállego y Biescas y hasta -3°C en Jaca, Calamocha y Daroca. Huesca será la capital aragonesa más fría con -1°C.

Durante la mañana del domingo estuvo nevando en el Portalet y en Benasque. A primera hora, las cadenas fueron necesarias para circular por la A-139, entre Senarta y Llanos del Hospital. La presencia de nieve en la calzada obligó a transitar con precaución en la A-136, de Sallent de Gállego al Portalet, entre los kilómetros 19 y 27, al igual que entre Escarrilla y el Balneario de Panticosa, aunque en este último caso por placas de hielo.

La nieve dejará paso al viento este martes en la Comunidad, con rachas que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora en todo el territorio y hasta los 100 kilómetros por hora en el Pirineo desde el mediodía. En el norte de Huesca se mantendrá la alerta por nieve y se podrán acumular hasta 8 centímetros.