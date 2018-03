Bermúdez de Castro: "Mientras no exista un Govern que cumpla la ley se aplicará el 155"

¿La aplicación del 155 en Cataluña era inevitable?

Llegó un momento determinado en el que no hubo otra opción. El presidente Mariano Rajoy ya llevaba meses advirtiendo de que "no nos hagan hacer lo que no queremos hacer". El Govern y el Parlament tomaron decisiones muy graves desde principios de septiembre que culminaron con una declaración unilateral de independencia. Hubo requerimientos para volver al ordenamiento constitucional y estatuario y no quisieron. No quedó otra vía.

¿No faltó dialogo entre el Gobierno central y la Generalitat?