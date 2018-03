Puigdemont niega que vaya a renunciar al acta para facilitar la investidura

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha dicho este domingo que "nadie" le ha pedido que renuncie a su acta de diputado para facilitar la investidura del nuevo Gobierno catalán, e insistió en que el desbloqueo pasa por que se le deje delegar su voto.

"A mí nadie me ha pedido que deje el escaño, me piden y yo he pedido, delegar el voto, lo que se debería permitir para respetar el resultado de las elecciones del 21 de diciembre", ha afirmado Puigdemont en una conferencia de prensa en Ginebra, donde este domingo por la tarde participa en un foro sobre derechos humanos.

"Evidentemente, no hay obstáculos reglamentarios para que yo pueda delegar el voto, pero estamos ante una intervención de la Justicia en la vida legislativa catalana, cosa que es bastante impropia de un régimen donde debería haber separación de poderes", ha agregado el exmandatario.