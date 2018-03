La viuda de Iranzo pide que Igor el Ruso "viva el resto de su vida sin la luz del sol"

“Insuficiente y errónea”. Han sido los calificativos con los que la viuda de José Luis Iranzo, el ganadero que fue asesinado el pasado 14 de diciembre en Andorra (Teruel) por el ex militar serbio Norbert Feher, ha definido este miércoles el dispositivo y la investigación realizada desde que el 5 de diciembre del pasado año dos vecinos de Albalate del Arzobispo fueron heridos de gravedad por disparos de arma corta cuando intentaban cambiar la cerradura de una masía después de haber denunciado robos. Lo cree ella y “toda la sociedad civil”, ha dejado claro Eva Febrero, que ha lamentado que “inconcebiblemente a día de hoy seguimos sin saber qué se hizo para intentar evitar lo ocurrido”.

Con gran entereza y voz enérgica, la joven ha sido la gran protagonista del homenaje que UAGA-COAG han brindado a José Luis Iranzo en el Ministerio de Agricultura, un acto que ha abarrotado el lucernario de la sede ministerial de familiares, amigos y compañeros del joven asesinado, la mayoría de ellos llegados desde Aragón. Febrero, que estuvo acompañada por el padre de José Luis, José Iranzo, dejó muchas preguntas en el aire ante un público en el que se encontraba el delegado del Gobierno de Aragón, Gustavo Alcalde, y la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.

“¿Se pudo evitar?”, “¿por qué la gente veía el peligro, lo avisaba y no se pusieron los medios adecuados para detenerlo? “Solo fueron necesarias ocho horas para capturarlo ¿por qué no antes?”, “¿Por qué un asesino buscado internacionalmente campaba a sus anchas en tierras despobladas de Teruel?” Pero a falta de esas respuestas que aún no tiene, ha sido ella misma la que ha constatado. Actuar diligentemente, ha dicho, hubiera supuesto dar información clara y seguridad “a la gente que aquellos días íbamos a coger olivas con la familia o a dar de comer a los corderos por la noche con nuestros hijos”. Parecía querer dejar así claro que no es tan cierto como explican las fuerzas de seguridad que se les dio instrucciones a los vecinos de la peligrosidad del sujeto que andaba suelto y de la conveniencia de no andar solos por los parajes.