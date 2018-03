La DGA presenta a los sindicatos las novedades de las oposiciones para profesor de secundaria y FP

Las oposiciones para profesores de secundaria y FP llegan con bastantes novedades, a pesar de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desestimó la opción de que la primera fase no fuera eliminatoria . En la reunión mantenida esta semana entre el Gobierno de Aragón y los sindicatos se han dado las primeras pinceladas de la convocatoria que se publicará en las próximas semanas. De hecho, este es uno de los principales cambios programados para estas pruebas. Mientras que la convocatoria se solía publicar en el mes de abril, en esta ocasión está previsto que sea en marzo. Según los diversos sindicatos consultados, se valoraría que fuera entre el 15 y el 20 de este mes. “Esto ayuda a que haya más tiempo para coordinar a los tribunales y organizar el proceso”, detalla Alfonso Zafra, representante de Educación de CSIF Aragón.

Tras la publicación de la convocatoria, se iniciará el proceso para presentar toda la documentación necesaria. Este año el objetivo es que todos estos documentos se cumplimenten de manera telemática a través del PADDOC. De este modo, los interinos ya no tendrán que incluir sus méritos (puesto que éstos ya están registrados), lo único que habrá que volver a presentar será la titulación de acceso y el máster o formación que reconozca los conocimientos docentes. “Al ser requisitos para la convocatoria, es necesario volver a subirlos al sistema para validarlos de nuevo”, explica Zafra. Posteriormente, sí que será necesario llevar la solicitud en formato papel a los servicios provinciales.

Como ya se ha anunciado, el 23 de junio es la fecha elegida para comenzar las pruebas. “Habrá un acto de presentación ese día por la mañana al que están obligados a acudir todos los candidatos independientemente de si su especialidad inicia los exámenes en ese momento”, subraya Zafra. La intención es evitar el 'efecto llamada' -casi todas las comunidades que han anunciado las oposiciones han señalado el 23 de junio como fecha de inicio- y eliminar las solicitudes falsas. “Hay mucha gente que presenta la documentación y luego no va al examen. De este modo, se podrá organizar todo el proceso de manera más fácil, especialmente, los temas relacionados con la formación de tribunales”, sostiene el representante de CSIF Aragón.

Otra de las novedades es que las embarazadas que no puedan presentarse a la prueba ya no deberán enviar la documentación a través de un fax, sino que podrán hacerlo por correo electrónico. En estos casos, realizarán el examen en otro momento.

¿Cómo serán las pruebas?

Tal y como establece el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros hace unas semanas, la nueva convocatoria de Aragón incluirá el cambio de baremo (60% para la parte de oposición y 40% para el concurso) y el aumento de temas para elegir. Asimismo, según han señalado los sindicatos, el Gobierno de Aragón tiene previsto realizar otras modificaciones, entre las que destaca que la parte de exposición de los casos prácticos se reduzca de tres a dos horas. También se está valorando que no se hagan preguntas al opositor tras leer el tema y la parte práctica.

Durante la preparación de la unidad didáctica, conocida como “encerrona”, este año se podrá tener acceso a internet. “Hasta hora no era posible, pero realmente era una negativa sin sentido, ya que aunque alguien te diga cómo debes prepararlo, luego la defensa la debes realizar sin estos medios”, afirma Zafra. Según explican desde CGT, en esta convocatoria se equipara el tiempo de "encerrona" con el de exposición. De este modo habrá 20 minutos para la defensa de la programación, 40 para la presentación de la unidad didáctica y 15 minutos para el debate. Otro de los cambios es que los opositores ya no se quedarán fuera del proceso si hay un defecto de forma en la programación didáctica. En estos casos, la intención es que haya una penalización, aunque no se conocerá hasta que se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.

Una vez terminado el proceso de selección, las notas se publicarán en el sistema PADDOC. De hecho, a partir de este año solo se harán públicos los datos de los aprobados, mientras que los suspensos podrán consultar sus notas solo a través de esta plataforma.

Peticiones de los sindicatos

Tras esta reunión, en la que el Gobierno de Aragón les expuso las novedades del borrador de la convocatoria, los sindicatos siguen reclamando algunas cuestiones que, desde su punto de vista, harían mejorar el proceso. Ejemplo de ello es que CC. OO. Aragón pide que existan un número fijo y proporcionado de aspirantes por tribunal (un máximo de 80) y que se conozca el tipo de prácticas para las distintas especialidades. Tal y como subrayan “algunas de ellas no se han llegado a convocar nunca en Aragón, por lo que ni siquiera existen referentes previos”.

Asimismo, la mayoría de la representación sindical ha solicitado a la Administración que se establezca un sistema rotativo para la elección de los tribunales. “La petición se centra en que, cuando sea posible, haya prioridad para aquellos que nunca hayan formado parte de un tribunal, pero la DGA considera que el tiempo actual (cuatro años de una vez a otra) es suficiente”, puntualiza Zafra.