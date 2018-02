El burro no encuentra trabajo

"Si alguien quiere un burro, que venga y lo coja". Así de drástico se expresa el empresario Jaime Serrano desde su finca en Vinaceite. En realidad no habla del todo en serio porque de momento pesa, dice, el amor que siente por sus animales. Pero es su forma de decir que apenas encuentra forma alguna de rentabilizar la inversión que le suponen.

Serrano es uno de los 74 ganaderos entre los que el Gobierno de Aragón distribuyó gratis 141 pollinos cuando en el año 2013 decidió que ya no tenía dinero para mantenerlos. Él se quedó seis porque entonces todavía había opción de llevarlos a las ferias de los pueblos para que los niños los montasen. Ahora, cinco años después, reconoce que esa opción resulta cada día más difícil. "A la gente se le ha metido en la cabeza que detrás hay maltrato animal y en este caso no es así", defiende. Serrano gestiona la granja El Capricho y además hace recreaciones sobre cómo eran los antiguos oficios del campo en los que se utilizaban animales, aunque también esta vía está de capa caída desde que se retiraron las subvenciones a los ayuntamientos.

Su caso no es el único y es que, he aquí la paradoja, el burro ya no encuentra trabajo. Ha pasado de ser el mejor compañero del labrador, del comerciante y del viajero, a un animal casi anecdótico que, en Aragón, cuesta encontrar fuera del modelo turístico-didáctico de granja escuela. De decidir el trazado de carreteras y líneas telefónicas, a una especie que se precipita hacia la desaparición.