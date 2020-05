Otro curso escolar más va llegando a su final, eso sí, ninguno como el de este año. A la espera de últimas medidas para gestionar los exámenes, las entregas de trabajos y las calificaciones hay cosas que no cambian, entre ellas, que aquellos que estén en su último año del Grado tienen que presentar el último trabajo de su formación: el famoso Trabajo de Fin de Grado.

Todo aquel que empieza a estudiar una carrera es consciente de que este momento va a llegar pero, cuando lo hace, sigue habiendo dudas: ¿Cómo se debe citar? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuánto tiempo debo dedicarle? ¿Cómo elijo el tema? ¿Qué es eso de 'estado de la cuestión'?

Si te has hecho estas, entre otras muchas preguntas, estás o has estado inmerso en la elaboración de un Trabajo de Fin de Grado (TFG). Si todavía estás luchando contra él y no tienes claro quién va a ganar, echa el freno, respira y lee los consejos que ofrece Carmen Agustín, profesora de la Universidad de Zaragoza y tutora de más de una veintena de TFG desde que se implantó el plan Bolonia, para elaborar y presentar un buen trabajo. De hecho, si más adelante decides estudiar un máster, también pueden ser de utilidad estos consejos para abordar el Trabajo de Fin de Máster (TFM).

11 consejos para tu Trabajo de Fin de Grado

1. Tómatelo como una aventura o un reto

"Suelo decirle a mis alumnos que lo interpreten como un trabajo de investigación o de novela negra. Es un reto, una aventura, consiste en integrar conocimientos, tomar decisiones y escoger tu propio camino", argumenta la profesora Carmen Agustín.

2. Escoge un tema que te guste

"Se nota cuando a un trabajo se le ha dedicado tiempo y amor", explica la docente. El tema que elijas va a acompañarte unos meses, así que mejor que inviertas tu tiempo en algo que te guste. Quién sabe, quizá puedas acabar utilizándolo para tu tesis o doctorado.

3. Negocia con tu tutor

"Tienes que llegar a un consenso con él. Si el tema o el camino no es viable, te pondrá dificultades para seguir por ahí. Tienes que ser objetivo y flexible, si tu tutor te dice que esa idea ya está desarrollada o que te costaría cuatro años hacerlo, confía en él. No obstante, si estás convencido de que eso es lo que quieres hacer, defiende tu idea y encuentra los recursos para convencerlo".

4. Formula una única pregunta: la hipótesis

A veces el problema que más complica ponerse a trabajar es no encontrar la cuestión concreta que se quiere investigar. "El Trabajo de Fin de Grado es como una muñeca rusa, partes de un interés personal, de una idea general, vas sacando capas y, a base de planificación, prospectiva y documentación terminas definiendo el tema concreto. Entonces es cuando puedes diseñar tu investigación y tus herramientas, realizar el trabajo de campo y ponerte a redactar".

5. Cuida la ética y la deontología y define el estado de la cuestión

"Es importante respetar los aspectos éticos del trabajo. Todo lo que utilices que procede de otros autores debe ser citado y lo que elaboras fruto de avances de trabajos precedentes, también".

¿Qué es eso del estado de cuestión? "Precisamente lo anterior. Indicar hasta dónde se ha investigado sobre el tema que has escogido -a veces mucho, a veces poco- quién lo ha hecho y a qué conclusiones han llegado. Y a partir de ahí, dónde empieza tu trabajo: lo que tú aportas de manera diferenciada a dicha cuestión".

6. Cita. Y hazlo bien

"Lo recomendable es escoger un sistema internacional de cita, el que prefieras, pero el que escojas debes indicarlo al principio de tu trabajo. Por un lado tienes que indicar el sistema de redacción de referencias bibliográficas escogido, el que utilizarás para indicar la bibliografía al final de tu trabajo. Por otro lado, deberás escoger el estilo de referencias internas en el texto a lo largo del todo el trabajo: (Apa, Chicago, Harvard, etc). Un trabajo bien citado muestra a un alumno que ha desarrollado un aparato crítico respecto a su tema, lo que le da consistencia desde el punto de vista académico".

7. Consulta los repositorios digitales de tu universidad, de otras, con tu tutor y las bibliotecas

"El repositorio digital de la Universidad de Zaragoza se llama Zaguán, pero siempre aconsejo a mis alumnos consultar ese y los de otras universidades, así como las bibliotecas, que pueden ser muy buenas aliadas frente a dudas sobre cómo citar y dónde encontrar libros, documentación y fuentes fiables".

8. Planifica bien tu tiempo, también el de descanso

"Realizar este trabajo requiere tiempo, planificación, abstracción, documentación... Pero también momentos de pausa, que permitan no saturarse y seguir viendo todo el desarrollo con perspectiva".

9. Asume que es un trabajo

"Es una de las primeras cosas que les digo a mis alumnos. Es un trabajo y vas a tener que invertir tiempo. Es un reto, es esfuerzo y enfrentarse a dificultades, tan simples como perder el trabajo de una tarde por no haber guardado el archivo o más complejas de resolver como tener un objeto de estudio que no consigues localizar. Por eso hay que ser flexible y dedicar tiempo. Es cierto que este tipo de proyectos están mal mesurados: aunque si el TFG en 'X' carrera equivalga a 6 créditos y los cálculos están hechos para que un crédito implique 25 horas de trabajo... No, no vas a dedicar 150 horas al Trabajo de Fin de Grado. Sino muchas más, por eso es importante que escojas algo que te guste".

10. Conoce los mecanismos de revisión de calificaciones

"Los encontrarás en la página web de tu facultad. También puedes preguntar a tu tribunal".

11. Cuida muy bien tu presentación del tema y tu forma de comunicar

"Nadie ha pasado tanto tiempo como tú investigando sobre este tema. Esto tiene dos lecturas: por un lado, como tú te lo sabes, a veces puedes pasar por alto ciertos detalles que te parecen evidentes, así que trata de ser lo más didáctico posible en tu redacción; por otro lado, tienes que creer en tu trabajo y en ti. Sé flexible, creativo. Sé riguroso, pero también original. Encontrarás problemas por el camino, pero tienes que prepararlo pensando que nadie conoce este tema tanto como tú, después de todo el tiempo que le has dedicado. Así que ve tranquilo y defiende tu trabajo con seguridad".

