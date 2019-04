10 cosas que nunca debes hacer en una entrevista de trabajo

Hay muchos factores que influyen en las decisiones que toma el personal de recursos humanos: currículum, experiencia, perfil... Sin embargo, la entrevista personal es una de las fases más importantes del proceso de selección en una empresa.

Frente a todo lo que hayas podido escribir en tu currículum, que habrás redactado siguiendo claves de éxito, las personas para las que va dirigido se lo tienen que creer y los antecedentes no son muy buenos, ya que hay muchas personas que, directamente, mienten en su nivel de inglés-. En la entrevista estarás tú solo frente a ellos, por lo que tu forma de venderte será tu mejor aliada para poder dejar una buena carta de presentación.

No existe la fórmula perfecta que lleve al éxito y te asegure el puesto en una entrevista de trabajo, pero sí una serie de actitudes que no deberías tomar porque anunciarían el fracaso con altavoces.

No, no son que no preguntes por el sueldo, porque eso es importante para ti. Si ya has pasado por varias becas y tienes experiencia en tu campo ya estarás cansado de trabajar muchas horas por pocos ingresos. Simplemente, no parezcas ansioso. Y no, tampoco se puede asegurar que debas ponerte muy serio o que lo mejor sea parecer alguien muy cercano: cada empresa es un mundo y busca un perfil determinado. Es mejor, aunque suene a tópico, que seas tú mismo, así, si pasas a formar parte de la empresa, también tú estarás a gusto.

Sin embargo, sí que existe un listado de actitudes que pueden garantizar el fracaso. Detalles tan básicos como llegar tarde, interrumpir constantemente a tus interlocutores o aparecer acompañado por tus padres, son malas decisiones. Si te estás planteando este tipo de detalles, a continuación tienes una lista en la que podrás ver muy claramente lo que nunca debes hacer en una entrevista de trabajo: