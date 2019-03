marketing digital, UN desafío más allá de la salida profesional

“Hay un momento en la vida en el que miras hacia atrás y observas que el presente es la conexión de los puntos cruciales de las decisiones del pasado”. Esta afirmación fue una de las que utilizó Steve Jobs durante el acto de graduación de la Universidad de Stanford de 2005. La vez que, como el propio creador de Apple reconoció, estuvo más cerca de graduarse, ya que abandonó la Universidad Reed College tras seis meses.

Matricularse en Marketing en 2010 en la universidad tal vez fue el primer punto que llevó a Villar a su actual puesto laboral. Sin duda, el comienzo de un largo camino del que no puede, ni quiere, ver el final. Este fue el inicio de una formación constante que, en la actualidad, le hace seguir investigando y descubriendo nuevas cosas sobre el mundo del marketing y por el que decidió en 2018 realizar el Programa Superior de Marketing Digital de Esic.

"Aunque había salido de la carrera hacía cuatro años, ya tenía el sentimiento de desactualización"

Y así, con esta decisión, comenzó a sumergirse en el fascinante, pero a la vez complejo, mundo del marketing digital, siempre cambiante. Las clases de los viernes y los sábados las compatibilizaba con su trabajo entre semana, que se extendía a algún fin de semana si había partido de baloncesto. “Fue un poco duro, porque yo también soy jugadora y tenía mis propias competiciones, además me resultó difícil que mi vida social no cambiase. Había momentos que se hacía un poco cuesta arriba pero cuando entras en el mundo laboral y quieres seguir formándote estos ‘sacrificios’ son prácticamente obligatorios”.

Pese al esfuerzo de esos meses, Alodia se queda con la satisfacción de ver los conocimientos aplicados en el día a día. “Lo mejor es poder implementarlo en tu puesto laboral, conocer nuevas herramientas o recursos y poder alcanzar objetivos que creías inimaginables. Con estos conocimientos de marketing digital se puede medir todo, conocer perfectamente tu perfil objetivo, invertir recursos en él y conseguir beneficios -argumenta-. Además, también te permite interpretar el mercado. Por ejemplo, si el día de mañana mi empresa trabaja con una agencia, yo conozco lo que le tengo que pedir, no me sirve que me digan un número abstracto porque sé lo que busco y cómo lo tienen que hacer”.

Junto a esta aplicación práctica, para ella el crecimiento personal es otro de los principales valores añadidos que le ha ofrecido el programa de Esic. La oportunidad de conocer a nuevas personas y de crear una red de contactos de la que aprender constantemente. “Los conocimientos son muy actuales y, en mi caso en concreto, me han hecho sentirme útil, ya que han hecho que sepa de lo que hablo. También se valora externamente, tus propios compañeros conocen el esfuerzo extra que, aun teniendo tu puesto asegurado, haces por ti y por tu empresa”.

"En mi caso en concreto, me han hecho sentirme útil, ya que han hecho que sepa de lo que hablo"

Asimismo, compartir este crecimiento profesional con personas que se encontraban en una situación similar a la suya también fue un aliciente para Villar. “Cuando decides seguir formándote lo haces porque realmente tienes esa inquietud y este sentimiento es común en el grupo. Conoces a gente que, como tú, está dispuesta a sacrificar el poco tiempo libre que puede tener para estar allí actualizándose y lo hace con ganas. Además, te alejas de tu clima de trabajo habitual, en el que sabes perfectamente cómo trabaja cada uno, tienes que ponerte de acuerdo con gente que no conoces y descubres que todos tenemos muchos vicios adquiridos, pero es muy gratificante y retroactivo”, finaliza.

Al igual que le ocurrió con la carrera e incluso con sus puestos de trabajo, la sensación de mejora constante sigue presente en Alodia. Para ella, el Programa Superior de Esic ha sido un aliciente, un impulso para seguir creciendo y desarrollándose. Por eso, ya tiene la vista puesta en el Máster de Marketing Digital que por primera vez ofrece la escuela de negocios en la capital aragonesa. Este programa, que cuenta con 60 ediciones en otros centros de España, se presenta para alumnos que al igual que ella, se consideran ambiciosos, no se conforman y quieren convertirse en auténticos expertos. Una formación que puede convertirse en uno de esos puntos esenciales que nombraba Jobs, los que se rememoran una vez que se alcanza el éxito.

los perfiles digitales más demandados

Las salidas profesionales de este sector son alentadoras, solo en Aragón se necesitarán, hasta 2020, en torno a 1.700 perfiles laborales en el ámbito digital Freepik

Hace unos años hablar de marketing digital era hacerlo de futuro. Un panorama prometedor que iba a traer multitud de oportunidades tanto para las empresas que utilizasen este tipo de publicidad ‘online’ como para el propio sector, con la creación de nuevos puestos de trabajo.

Los expertos lo tienen claro: el marketing digital es una oportunidad de empleo actual, que demanda unos perfiles que engloban muchos ámbitos. Para Víctor Royo, jefe de Estrategia Digital e Innovación de Ibercaja, algo esencial para sumergirse en este campo laboral es “tener habilidades transversales, como la visión de negocio y hacia el cliente o saber liderar proyectos de transformación, entre otros. Así, cada vez hay más ingenieros y tecnólogos interesados en el marketing porque los perfiles se van entremezclando”.

"Cada vez hay más ingenieros y tecnólogos interesados en el marketing porque los perfiles se van entremezclando"

Por su parte, Paco Martínez, director de Marketing de DKV considera que “más que un perfil determinado, se buscan personas con formación en Marketing Digital o capacidad de entender nuevos modelos de negocio, pero sobre todo con capacidad de reflexionar, arriesgarse y aprender. De esta forma, dará igual el reto que se enfrenten, podrán alcanzar sus objetivos”.

Esta proactividad es un factor determinante para los candidatos dado el carácter cambiante de este sector. Por eso, la formación continua es esencial, destacando así la importancia de renovarse constantemente. Una demanda de conocimiento que queda cubierta en el máster de Marketing Digital que ofrece los conocimientos necesarios para convertirse en un experto.

1 Especialista en Marketing Digital



Las empresas son conscientes del cambio que ha experimentado la publicidad, por eso quieren contar en su equipo con expertos en Marketing Digital. Si son compañías tradicionales, necesitan a estos profesionales para su transformación; pero si son empresas nativas, los necesitan para reforzar su estrategia, crear nuevas campañas y dirigirse al público que solo contacta con ellas a través de internet utilizando su mismo lenguaje.



2 Especialista en UX Design (usabilidad y diseño)

Las tendencias de compra han sufrido una importante transformación y la experiencia del consumidor es un aspecto decisivo para la compra. El usuario exige que su interacción con la marca sea fácil y eficiente. Por este motivo, un especialista en UX Design (usabilidad y diseño) se ha convertido en una pieza clave dentro de una empresa, ya que es capaz de desarrollar productos y servicios a medida de los consumidores y conoce los canales a través de los que el público establece contacto con la marca.



3 CDO y analistas de datos



La recopilación de datos se ha convertido en un verdadero activo para las empresas porque les permite identificar las áreas de interés y crear valor para su negocio. Por eso, los profesionales encargados de gestionar y canalizar toda la información, como Chief Data Officer y analista de datos, son dos de los perfiles más demandados, situándose en el ranquin de las profesiones mejor valoradas para este 2019.





aprende a dominar las mejores estrategias de éxito empresarial

¿Sabes lo que significan las siglas CPM, CPC, CPL o CTR o las posibilidades que ofrece el ‘inbound marketing’ para revalorizar una marca? Si no es así, estás pasando por alto estrategias claves y decisivas no solo para la gestión empresarial actual sino también para la futura.

La digitalización y el contacto con el cliente son elementos transversales en cualquier área de negocio: “La inquietud por aprender y profundizar el conocimiento en marketing digital la encontramos en cualquier profesional que esté en contacto con sus clientes”. De este modo Guillermo Pascual, profesor del Máster en Marketing Digital de ESIC que arrancará en Zaragoza a partir de marzo de 2019, pone de relieve la importancia que esta materia tiene en el desarrollo del trabajador. Tanto es así que el máster registra una tasa de empleabilidad que supera el 90% en los casos de las personas que han querido cambiar de trabajo, que no tenían empleo o que eran recién graduados.

Precisamente, según explica Pascual, “uno de los principales valores que persigue este máster es el de conjugar perfiles heterogéneos, complementarios entre sí y con las mismas inquietudes”. El experto asegura que el marketing digital “es una realidad a la que tienen que enfrentarse los que acaban de titularse y los profesionales con trayectorias contrastadas, por lo que compartir diferentes puntos de vista les ayudará a crecer y reflexionar sobre la enorme relevancia que ha adquirido en todas las empresas”.

Ahora, en Zaragoza

El Máster en Marketing Digital, con una larga trayectoria en otros campus de ESIC, llega por primera vez a Zaragoza. Se prolongará durante diez meses y se estructurá en seis módulos que permitirán que los alumnos afronten proyectos reales de comunicación ‘online’ y que dominen las actuales tendencias del marketing: ROI en internet, usabilidad, SEO, SEM, Social Media, Affiliate Marketing, Mobile Marketing, Word-of-Mouth Marketing, Buzz, Viral, Marketing de Guerrilla o Geolocalización. Todas ellas son áreas de especialización necesarias para establecer una comunicación bidireccional entre el cliente y la empresa, obtener inmediatez de respuestas y desarrollar una capacidad analítica que permita una correcta medición de resultados.

Concretamente Guillermo Pascual, profesor de big data aplicado al marketing, se encargará de mostrar las “enormes posibilidades” que existen para “mejorar la experiencia del consumidor en medios digitales”. El docente apunta, además que el contenido del programa “se actualiza constantemente, tal y como exige el sector, para que los estudiantes mejoren sus competencias digitales y aprendan de una forma estructurada”.

Se trata de un máster donde la formación práctica adquiere una gran relevancia, con “casos prácticos de empresas aragonesas que permitirán acercar la realidad a los estudiantes”, tal y como asegura el profesor. Cada módulo contiene, también, una parte teórica para asentar y reforzar los conocimientos que contribuyan a integrar los nuevos medios digitales en estrategias de marketing y comunicación.

El carácter pionero de ESIC, escuela de referencia en el ámbito del marketing, representa una garantía para la permanente actualización de contenidos en un entorno tan cambiante y que avanza a gran velocidad: “En este máster la innovación juega un papel crucial dando a conocer a los estudiantes las tecnologías emergentes que marcarán el futuro en el sector -afirma Guillermo Pascual-. La experiencia contrastada del claustro de profesores, coordinadores y director del máster pondrá a disposición de los estudiantes una formación muy práctica y orientada a la mejora continua”.

A este respecto, y con la vista puesta en las nuevas tendencias de comunicación, el experto concluye: “La tecnología lo ha cambiado todo, incluso al consumidor, que ha variado su forma de relacionarse con las marcas y espera una experiencia completamente personalizada en todos los canales digitales”.

paso a paso hacia la transformación digital

‘Avanzar o morir’ esta es una de las premisas esenciales a la hora de que un negocio tenga éxito. Una máxima que siempre ha estado presente, pero que en los últimos años ha cobrado una relevancia aún mayor con la llegada de la transformación digital. Un cambio tecnológico con el que muchos negocios se juegan su futuro, ya que si no consiguen sumarse a esta tendencia quedan fuera del mercado, y en el que el CEO (el director ejecutivo o persona responsable de la gestión y dirección administrativa de la empresa) es fundamental. Este perfil debe actuar con liderazgo, dar las indicaciones para llevar a cabo el impulso necesario para realizar el cambio de cultura de la empresa, que afecta a todas las secciones.

Junto a la labor del CEO existen otros factores esenciales para impulsar la transformación digital. Una de ellas es el cambio del foco al cliente, ya que en la actualidad se centra en la eficacia y eficiencia. Otro factor esencial es el tiempo, ya que se trata de un proceso a largo plazo, porque se da una transformación integral, no se puede realizar buscando cambios inminentes sino con vista al futuro.

Este periodo de transformación se une directamente con el procedimiento que se lleva a cabo. Para realizar este cambio de mentalidad hay que seguir una serie de etapas:

El gobierno de los datos

En el mundo digital los datos cobran un protagonismo fundamental que permite relacionarse con el cliente de manera directa y personalizada, lo que se traduce en ofrecer un producto de mayor calidad y en proporcionar un servicio óptimo.

Esto sucede porque los canales y herramientas digitales permiten conocer mejor al usuario final: sus gustos, aficiones, proyectos e intereses… Los sistemas de captura y análisis de datos masivos se organizan para entender el comportamiento del cliente y sus preferencias de consumo con el propósito de ofrecerle experiencias de compra cada vez más impactantes y a medida de sus requerimientos.

Estos análisis de datos procedentes de muchas fuentes a través de técnicas de ‘big data’ o inteligencia artificial, permiten crear algoritmos predictivos que ayudan a anticiparse a las futuras demandas, adecuando la oferta y el ‘stock’ de productos y mejorando el diseño de las campañas y las promociones para captar al público.

Por todo ello, igual de importante que la captura de datos es su organización y su posterior uso para conocer cuáles son las necesidades de los clientes y las soluciones que más se adaptan a sus demandas y es en este punto donde el marketing juega un papel esencial a la hora de perfilar las estrategias de negocio. En este proceso, se debe contar con la implicación y el compromiso de todo el equipo que trabaje en un mismo proyecto para que esa valiosa información se gestione de forma precisa y alcance los objetivos marcados, sin perder de vista la seguridad de la información y la protección de datos.

¿Cuál es la última campaña de publicidad que te ha emocionado?

¿Eres de los que se ha echado unas risas al ver cómo los empleados de McDonald’s indicaban a los clientes dónde encontrar el Burguer King más cercano?, ¿o de los que han derramado alguna lagrimita con los vídeos del maratón de Boston gracias a la campaña de Adidas?, quizá presumiste de lucir algunos de los modelitos de El Corte Inglés que lucen los ‘influencers’ protagonistas de la primera serie creada en España para Instagram, ‘Pipol in da house’…. En cualquier caso, sí, hay campañas de publicidad que emocionan y cada vez son más los ejemplos que logran dar en el clavo.

Cualquiera de estas tres campañas mencionadas ilustran casos de éxito recientes que han hecho del márketing digital una valiosa herramienta de transformación empresarial y de conexión con potenciales clientes.

La de Burger King del pasado mes de diciembre en Estados Unidos, por geolocalización, consistía en que cualquier persona que se encontrara a menos de 180 metros de uno de los establecimientos de McDonald’s, podía pedir a través de su app un ‘whopper’

Entre las campañas ‘top ten’, se destaca la de Adidas, que utilizó a los 30.000 corredores de la Maratón de Boston para crear vídeos personalizados a través de los datos generados por los chips RFID de sus dorsales y promocionar, a su vez, sus últimas novedades en ropa para correr. La carga de emotividad de la propuesta publicitaria dio como resultado un total de 100.000 visualizaciones de vídeo en los primeros dos días después de la carrera.

De gran repercusión en las redes sociales puede presumir la primera serie creada en España para Instagram, ‘Pipol in da house’, que busca plasmar las actuales tendencias de moda de El Corte Inglés para los más jóvenes a través de conocidos ‘influencers’ y que está teniendo una gran aceptación.

En definitiva, son muchos los negocios que han logrado sus objetivos a golpe de campañas, bien para reorientar su negocio, bien para dirigirse a un público objetivo que, hasta el momento, no formaba parte de su audiencia, o bien para alcanzar el éxito de un determinado lanzamiento.

Todos ellos han confiado en los canales y las tecnologías que ofrece la digitalización y han diseñado un plan de marketing acorde a sus valores de marca y a sus objetivos de transformación empresarial. Así, ¿quién nos iba a decir que estaríamos pendientes de los desafíos lingüísticos que propone la RAE por Twitter o que un vídeo sobre cómo quitar el gotelé de la pared generaría más de un millón de visitas a la web del Leroy Merlin? Está claro que los tiempos no solo han cambiado, sino que han revolucionado la forma de pensar, de relacionarse y, por supuesto, de consumir.

¿Quién nos iba a decir que estaríamos pendientes de los desafíos lingüísticos que propone la RAE por Twitter?

Las herramientas digitales ofrecen un gran abanico de opciones de comunicación con los usuarios, pero es preciso conocerlas para saber cuál es la que más se adecúa al objetivo del plan de marketing. Por ello, la formación en marketing digital es muy valorada por las empresas que están replanteándose sus estrategias en la nueva era de la comunicación o que buscan consolidar sus valores de marca ante sus potenciales clientes.